通信カラオケ・JOYSOUNDでは、韓国のガールズグループ・ILLITの日本1stシングル「時よ止まれ」のリリースを記念して、「ILLIT×JOYSOUND コラボキャンペーン」を10月31日まで開催している。

このキャンペーンは、対象機種を導入する全国のカラオケ店舗のほか、スマートフォンで採点ができるカラオケアプリ「分析採点JOYSOUND」でも参加可能。カラオケ店舗から参加する場合は、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンでリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、全楽曲から「時よ止まれ」をはじめとする課題曲を選曲。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで、参加者全員にILLIT×JOYSOUND オリジナル待ち受け画像(全5種ランダム)がプレゼントされる。

またWチャンスとして、抽選でILLIT×JOYSOUND オリジナルタンバリンも10人にプレゼント。なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも応募ができる。

カラオケアプリ「分析採点JOYSOUND」を使って自宅などから参加する場合は、課題曲を採点モードで歌唱し、採点結果画面にある「シェア」か「この画面をシェアする」をタップ。X(Twitter)でJOYSOUND公式アカウント(@JOYSOUND_PR)をフォローの上、ハッシュタグ「#ILLIT」「#分析採点JOYSOUND」とともに投稿すれば応募完了となる。参加した人から抽選で3人に、ILLIT×JOYSOUND オリジナルタンバリンがプレゼントされる。