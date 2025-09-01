通信カラオケ・JOYSOUNDでは、対象機種で利用できる撮影機能「うたスキ動画」を活用した「SDR Presents 超アーティストオーディション2025」のエントリーを受け付けている。

同オーディションは、超特急、DISH//、Vaundyなどのアーティストを輩出してきた、スターダストプロモーションの音楽レーベル「SDR」が主催するもので、シンガーソングライターとアーティストを募集。グランプリは、デビューに向けての育成契約に加え、賞金300万円が贈られる。最終審査は、11月23日に東京都内で開催される予定だ。

オーディション応募期間は、9月30日23時59分まで。応募資格があるのは、応募時点で満30歳以下。性別は不問。個人・グループいずれもエントリー可能で、顔出しの有無も問わない。

ほか概要は、以下の通り。

■選考フロー

(1)一次審査：10月初旬(書類審査)

※選考通過者には10月初旬までに二次審査を案内予定

(2)二次審査：10月中旬 オンラインにて歌唱 or プレゼン審査

(3)最終審査：11月23日 東京都内某所にて歌唱 or プレゼン審査予定



■賞金等

・グランプリ賞金300万円

・デビューに向けて育成契約(育成にかかる費用はSDR負担 ※交通費を除く)

・グランプリが他薦の場合、紹介料30万円(紹介料はグランプリ賞金の中から推薦者に贈呈)

■応募条件

・歌手、音楽にまつわる作詞/作曲などでアーティストを目指す人、その他音楽で将来を目指す人

・自薦他薦は問わない

・年齢：応募時点で満30歳以下の人

・応募時点で特定の事務所、オーガナイザーに所属していない人

・性別は不問。個人でもグループでも可。顔出しNGも可。

■応募方法

JOYSOUNDの対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、ご自身が歌唱する姿を「うたスキ動画」で撮影、動画設定から「一般公開」または「会員に公開」を選択。「SDR Presents 超アーティストオーディション2025」のエントリーページで公開した「うたスキ動画」のURLをコピーして貼り付け、その他必要事項を入力してエントリー。

■対象機種

JOYSOUND X1／JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAX／JOYSOUND f1