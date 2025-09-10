グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念し、「ピカチュウ東京ばな奈クッションセット」のプレゼントキャンペーンを開催する。

「ポケモン東京ばな奈」は今年で誕生5周年。前回好評だったという“メガだきまくら”に続いて、今年は「クッションセット」が登場。お菓子『ピカチュウ東京ばな奈』がそのまま大きくなったみたいな、大迫力の箱入りクッションが抽選で25名に当たる。

箱をあけると、『ピカチュウ東京ばな奈』そっくりのキュートなクッションが4つもズラリ。ほっぺをすりすりしたり、ひざに乗せたり、おうち時間を一緒に楽しめるアイテムとなっている。

さらに、クッションが入っている箱ももちろんプレゼント。お菓子のパッケージが約4倍になった大迫力のビッグサイズで、タオルも洋服もすっぽり入っちゃう大きさだ。身の回りの小物を入れて収納アイテムとして使っても、お部屋に飾ってインテリアにしても楽しめる。

本キャンペーンは、2025年9月10日10:00～9月23日23:59までの期間中に、「東京ばな奈【公式】X/旧Twitterアカウント」をフォローしたうえで、該当のキャンペーン投稿を「#ピカチュウ東京ばな奈クッションセット」をつけて引用リポストすると応募できる。詳細は、2025年9月10日10:00のキャンペーン投稿を確認すること。

(c)Pokémon. (c)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.