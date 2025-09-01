ファミリーマートは9月2日、位置情報ゲームアプリ「ポケモン GO」内のイベント「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券などがもらえるキャンペーンを、全国のファミリーマートで実施する。

パートナーリサーチの参加券が必ずもらえる

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、ファミリーマート店舗で対象商品を購入すると、同アプリにスタンプが1つたまる。スタンプ3つと交換で、「ポケモン GO」パートナーリサーチの参加券を1枚取得できる。(コードは9月2日10時～引換可能)

パートナーリサーチでは、ゲーム内でのタスクをクリアする毎に、「ワンパチ」「シュシュプ」「フラベベ」などのポケモンをゲットする事ができる。普段日本では出会うことができない「フラベベ(あかいはな)」「フラベベ(きいろいはな)」に出会える可能性も。また、タイムチャレンジを全てクリアすると「サーナイト」と出会うことができ、さらに「メガサーナイト」の進化に必要な「メガエナジー」200個をゲットできる。「シュシュプ」「フラベベ」「サーナイト」は、運が良ければ色違いのポケモンをゲットできるかもしれない。

メガサーナイト

抽選でゲーム内で使える道具のセットがあたる

さらに、スタンプ3つと交換で、同ゲーム内で使える道具のセット(3種計8個)が抽選で1,000名に当たるキャンペーンに応募できる。

これらキャンペーンのスタンプ付与期間は9月2日～9月15日、参加券受取・応募期間は9月2日～9月19日までとなる。

©2025 Niantic, Inc. ©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。