＜応募〆: 2025/9/12＞【3名】“みずタイプのポケモン”がパッケージに登場！「ヤシノミ洗剤」シリーズ4点セットをプレゼント！
「ヤシノミ洗剤」×「ポケモン」コラボ記念プレゼント企画
1971年の誕生以来、手肌と環境にやさしいエコ洗剤として愛されてきた「ヤシノミ洗剤」シリーズが、期間限定で“ポケモン”とコラボ！ ゼニガメ、クワッス、ミズゴロウ、ポッチャマの4種のみずタイプポケモンとピカチュウが描かれた可愛いパッケージで登場しました。
■“水の豊かさ”をテーマにした限定デザイン
SDGsの目標達成が迫る2025年、ヤシノミ洗剤の原点である「水を汚さない」コンセプトに立ち返り、人気の“みずタイプのポケモン”たちをパッケージに採用。 洗浄力とやさしさを両立したシリーズの魅力はそのままに、世代を問わず楽しめるデザインとなっています。
■4種のアイテムそれぞれにポケモンが登場！
ヤシノミ洗剤（ピカチュウ＆ミズゴロウ）は、やさしさにこだわった食器用洗剤。はじめての1本にぴったり！
ヤシノミ洗剤 プレミアムパワー（ピカチュウ＆ゼニガメ）は、ちからづよい泡で食器洗いをお助け！濃縮タイプで洗浄力アップ。
ヤシノミ洗たく洗剤（ピカチュウ＆ポッチャマ）は、皮脂汚れも食品汚れもすっきり洗浄。無香料・無着色で衣類にもやさしい。
ヤシノミ柔軟剤（ピカチュウ＆クワッス）は、ふんわりなめらかな肌触りと吸水性を実現。無香料で赤ちゃんやペットのいる家庭でも安心。
パッケージのどこかに隠れている ナッシー（アローラのすがた）にも注目です。
■50年以上愛されるロングセラー
無香料・無着色、ヤシの実由来の植物性洗浄成分を使用した「ヤシノミ洗剤」は、肌や環境へのやさしさから長年支持されてきました。 近年では、洗浄力を強化した「プレミアムパワー」や、衣類用の「洗たく洗剤・柔軟剤」も展開し、コスパやタイパを重視する現代のファミリー層にも人気です。
■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施
今回、読者の皆さまに「ヤシノミ洗剤」シリーズの4点をセットにして3名様にプレゼント！
この機会に、かわいいポケモンパッケージとともに、手肌と環境にやさしい洗剤をぜひお試しください。
プレゼント内容
|商品名
|
ヤシノミ洗剤シリーズ（ポケモンパッケージ）
|人数
|3名様
|価格
|2,000円（税込み）相当
|商品詳細
|4本セット
ヤシノミ洗剤 本体 500mL 1本
ヤシノミ洗剤 プレミアムパワー 本体 200mL 1本
ヤシノミ洗たく洗剤 本体 520mL 1本
ヤシノミ柔軟剤 本体 520mL 1本
|キャンペーン名
|
「2025マイナビニュース読者プレゼント8月第2弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2025/9/12)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2025/9/12)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2025年9月12日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
サラヤ株式会社 お客様相談窓口 TEL：0120-40-3636
(土日・祝日及び年末年始を除く)
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
こちらのフォームよりお問い合わせください。
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。
(提供：サラヤ株式会社)