＜応募〆: 2025/9/12＞【3名】“みずタイプのポケモン”がパッケージに登場！「ヤシノミ洗剤」シリーズ4点セットをプレゼント！

「ヤシノミ洗剤」×「ポケモン」コラボ記念プレゼント企画

1971年の誕生以来、手肌と環境にやさしいエコ洗剤として愛されてきた「ヤシノミ洗剤」シリーズが、期間限定で“ポケモン”とコラボ！ ゼニガメ、クワッス、ミズゴロウ、ポッチャマの4種のみずタイプポケモンとピカチュウが描かれた可愛いパッケージで登場しました。

■“水の豊かさ”をテーマにした限定デザイン

SDGsの目標達成が迫る2025年、ヤシノミ洗剤の原点である「水を汚さない」コンセプトに立ち返り、人気の“みずタイプのポケモン”たちをパッケージに採用。 洗浄力とやさしさを両立したシリーズの魅力はそのままに、世代を問わず楽しめるデザインとなっています。

■4種のアイテムそれぞれにポケモンが登場！

ヤシノミ洗剤（ピカチュウ＆ミズゴロウ）は、やさしさにこだわった食器用洗剤。はじめての1本にぴったり！

ヤシノミ洗剤 プレミアムパワー（ピカチュウ＆ゼニガメ）は、ちからづよい泡で食器洗いをお助け！濃縮タイプで洗浄力アップ。

ヤシノミ洗たく洗剤（ピカチュウ＆ポッチャマ）は、皮脂汚れも食品汚れもすっきり洗浄。無香料・無着色で衣類にもやさしい。

ヤシノミ柔軟剤（ピカチュウ＆クワッス）は、ふんわりなめらかな肌触りと吸水性を実現。無香料で赤ちゃんやペットのいる家庭でも安心。

パッケージのどこかに隠れている ナッシー（アローラのすがた）にも注目です。

■50年以上愛されるロングセラー

無香料・無着色、ヤシの実由来の植物性洗浄成分を使用した「ヤシノミ洗剤」は、肌や環境へのやさしさから長年支持されてきました。 近年では、洗浄力を強化した「プレミアムパワー」や、衣類用の「洗たく洗剤・柔軟剤」も展開し、コスパやタイパを重視する現代のファミリー層にも人気です。

■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施

今回、読者の皆さまに「ヤシノミ洗剤」シリーズの4点をセットにして3名様にプレゼント！

この機会に、かわいいポケモンパッケージとともに、手肌と環境にやさしい洗剤をぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 ヤシノミ洗剤シリーズ（ポケモンパッケージ）

人数 3名様 価格 2,000円（税込み）相当 商品詳細 4本セット

ヤシノミ洗剤 本体 500mL 1本

ヤシノミ洗剤 プレミアムパワー 本体 200mL 1本

ヤシノミ洗たく洗剤 本体 520mL 1本

ヤシノミ柔軟剤 本体 520mL 1本 キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント8月第2弾」

