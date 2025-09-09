イオンファンタジーは、サンリオのキャラクターユニット『はぴだんぶい』のカプセルトイ用商品「サンリオキャラクターズ はぴだんぶい チュールフリルストラップ」を、9月10日よりカプセルトイマシン「かぷえぼ」にて順次展開する。

「サンリオキャラクターズ はぴだんぶい チュールフリルストラップ」

本商品は、前回好評だったという「チュールフリルストラップ」の第2弾。個性あふれる6にんの男のコたちのユニット『はぴだんぶい』のボリューム感のあるチュールフリルに、キャラクターチャームが付いた首掛けストラップが登場する。

ラインナップは「ポチャッコ」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「あひるのペックル」の全6種。価格は666円。

「かぷえぼ」は、モーリーファンタジーやモーリーファンタジーf、PALO、TOYS SPOT PALO、PRIZE SPOT PALO、カプセル横丁、クレーン横丁、Feedy Arcadeなどに設置されている、同社オリジナル完全キャッシュレス型のカプセルトイマシン。展開店舗の詳細は関連リンクから。

さらに、モーリーファンタジー公式X・Instagramをフォローし、指定ポストをリポスト、またはいいねをした人の中から抽選で各1名に「はぴだんぶい カプセルトイコンプリートセット」をプレゼントするSNSキャンペーンを実施する。応募期間は2025年9月8日17:30～9月21日23:59まで。詳細は公式アカウントを確認すること。

(c) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660339