感情あふれるワンちゃんの笑顔というものは、裏表がなくて本当に愛らしいですよね。こちらの子もまさに最高の笑顔!! 可愛い〜!!

パァァァ✨(この人、犬好きな人だ! と気付いた時の効果音)

(@akitapomeより引用)

ポストの主は「秋田 小町(@akitapome)」さん。「パァァァ(この人、犬好きな人だ! と気付いた時の効果音)」というキャプションとともに、愛犬の小町ちゃん(1歳の女の子)の写真が添えられています。

小町ちゃんは人が大好きなようで、その表情は「パァァァ」という効果音が聞こえてきそうなほどキラキラ輝いて見えます。これぞまさに最高の笑顔。見ているだけでこちらまで笑顔になっちゃいますね♪

この投稿は大きな反響を呼び、3万件のいいねを獲得(9月3日時点)。「可愛すぎてスマホ越しなのがツライ うちの近所お散歩してください、、」「きゃわいい!!!」「ワンちゃんのこのパァァァってした顔ものすごく好き」「ああ、ご挨拶しに行きたい。願わくば少しだけヨシヨシさせて欲しい」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

満面の笑顔を見せてくれた小町ちゃん。投稿主さんにさらに詳しいお話をお聞きしました。

── 撮影時のエピソードをおきかせいただけますか?

夜のお散歩中にトンネルで撮影しました。小町はまだこのトンネルに慣れてないかなと思い声をかけたらニコニコと最高の笑顔を見せてくれました。

お散歩は近所に住む母も一緒だったので(秋田は母に抱っこされて休憩中)母も小町に声をかけて小町は自分が注目されて嬉しかったんだと思います。

── お散歩中などは、人間に対してどんな様子なのでしょう?

お散歩中の人間に対する様子は、かまってくれそうな人を目で追って探しています。

他のお散歩中の方と挨拶をするときは犬より人が気になる様子で、飼い主さんがしゃがんでくれたりするとすぐに撫でられに行きます。

話しかけてもらうと相手の目をじっと見つめて話を聞いているので「お話し聞いてくれるんだね〜」なんて言われています。

すれ違った人が気になる時なんかはそのまま着いて行ったりするので「えっ?!」ってびっくりします。

── 普段の性格や、可愛らしいなと思うところなどお聞かせいただけますか?

性格は人間には優しいのですが、同居犬の秋田(男の子、9月で3歳)にはおやつなどを取られまいと喧嘩をふっかけたりするところがあります。

秋田は小町に優しいのでそこはもう少し小町に大人になってほしいところです。

しかし小町の子供っぽいやんちゃで人が大好きで毎日を楽しんでいる姿もとても可愛いと感じます。

秋田も小町も全てがかわいいです。

笑顔いっぱいの小町ちゃんと、優しい秋田くんの、仲の良さそうな様子にほっこりしちゃいますね♪