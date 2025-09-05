猫のヒゲは、感情表現をしたり、周りの状況を把握する大切なセンサー。そんなヒゲが芸術的にカールした猫ちゃんが今、Xで注目を集めています。

両ヒゲ、円を描いちゅる

(@Pe8pydM4cHey0Zuより引用)

「両ヒゲ、円を描いちゅる」というコメントとともに、愛猫・エカちゃん(1歳・女の子)の写真をポストした「sakosako(@Pe8pydM4cHey0Zu)」さん。両側のおヒゲがクルンと丸くカールし、耳の毛もふわふわしていてパーマのよう。まるでおとぎ話から飛び出してきたような可愛らしさに見とれてしまいます。

もちろんパーマをかけているわけではありません! 実はエカちゃん、巻き毛が特徴の「ラパーマ」という猫種なのだそうです。個性的で不思議な魅力があってとっても素敵ですよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、4.7万件のいいねを獲得(9月3日時点)。「こんなの絶対ずるいじゃんᴡᴡᴡ」「おひげのくるりんも、耳毛のぽわぽわもめちゃくちゃかわいいですね。柄も素敵です」「え! これマジもん? すごい! 昔の偉人がやってそうじゃない?w」「シルクハットとモノクルが似合いそうね」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人の心を捉えたエカちゃんについて、少し詳しい話を投稿主のsakosakoさんにお聞きしました。

── エカちゃんの名前の由来を教えていただけますか?

サビ白柄で、サビ猫は海外ではべっ甲猫とも言われていて、フランス語でべっ甲のことをエカイユというので、そこから名づけました。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

先住の子たちに対して物怖じすることなく絡んでいきます。食欲が凄まじく、苦い薬をご飯に混ぜても吐き出すことなくガツガツ食べてくれるのでありがたいです。

ニンゲンに対しても、目が合うと「ニャニャッ」と短く鳴いて、撫でるとすぐゴロゴロ言います。でも抱っこは嫌い(笑)

── 今回のポストが大きな反響を生んでいますが、率直なご感想などはございますか?

エカが我が家に来たときの投稿から、ちゅるちゅるとした毛並みなど独特な風貌からか、いいねがたくさんつきました。

最近はヒゲのカールも目立つようになっていて、綺麗に円を描いていたので撮影したのですが、ここまで注目されるとは思ってませんでした。たくさんの方の目に触れることを嬉しく思います。

撫でられるとゴロゴロと甘えるというエカちゃん。とびきりキュートな姿にうっとりしちゃいますね♪