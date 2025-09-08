映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(公開中)の公開記念舞台挨拶が6日に都内で行われ、橋本環奈、眞栄田郷敦、木村佳乃、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、那須ほほみ、羽住英一郎監督が登壇した。

  • 橋本環奈

    橋本環奈

橋本は、公開初日に悪天候となったことに触れつつ、「昨日は大雨だったので映画館へ足を運ぶのは大変だったと思いますが、SNSでも『見たよ』というコメントをたくさん届きました。ご鑑賞いただきありがとうございます」と、感謝の思いを丁寧に言葉にした。

また、今作で念願だったという木村との共演も実現。「ずっとお会いしたかった方だったので、共演できて嬉しかったです。現場でも気さくに話しかけていただいて、とてもいい経験になりました」と、喜びを隠しきれない様子で語った。

イベント後半では「共演者の素敵なところ(＝いいとこ探し)」をテーマにしたトークも展開。橋本は「木村佳乃さんの明るさ」と回答。

「大変なシーンが多い中で、佳乃さんは常に明るくてパワフルでした。一家に一台ほしい!」と独自の言葉で魅力を表現し、会場の笑いを誘った。

一方の木村も「(橋本さんの)声」と橋本の名前を挙げ、「ハスキーな声がかわいくて魅力的」とコメントし、相思相愛ぶりを見せていた。

「男らしくて…」「体を拘束していたベルトが…」木村佳乃がその“パワー”に驚かされた共演俳優とは
「今年でフィギュアスケーターとして…」本田真凜、女優業初挑戦で感じたこととは?
橋本環奈が共演を熱望していた女優とは「常に明るくてパワフル」
韓国公開が決定した映画『盤上の向日葵』の海外版ポスタービジュアルが到着
映画『ブラック・ショーマン』、福山雅治と有村架純の対談動画が公開に
劇場版『TOKYO MER』第三弾の公開が決定、超特報映像が劇場で特別上映中
広瀬すず「誰かの希望になる作品になったら」 - 映画『遠い山なみの光』の公開記念舞台挨拶
映画『平場の月』の主題歌、星野源の書き下ろし楽曲『いきどまり』に決定
『宮本から君へ』『イエローキッド』『Before Anyone Else』…真利子哲也監督特集
『ラストレシピ』『いたいふたり』『すべては夜から生まれる』…3ヶ月連続で西島秀俊特集
広瀬すず主演の映画『遠い山なみの光』、ロンドン映画祭への出品が決定
映画『遠い山なみの光』、広瀬すずと二階堂ふみが出会う場面の映像が公開
関連画像をもっと見る