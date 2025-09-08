橋本環奈が共演を熱望していた女優とは「常に明るくてパワフル」

映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(公開中)の公開記念舞台挨拶が6日に都内で行われ、橋本環奈、眞栄田郷敦、木村佳乃、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、那須ほほみ、羽住英一郎監督が登壇した。

橋本環奈

橋本は、公開初日に悪天候となったことに触れつつ、「昨日は大雨だったので映画館へ足を運ぶのは大変だったと思いますが、SNSでも『見たよ』というコメントをたくさん届きました。ご鑑賞いただきありがとうございます」と、感謝の思いを丁寧に言葉にした。

また、今作で念願だったという木村との共演も実現。「ずっとお会いしたかった方だったので、共演できて嬉しかったです。現場でも気さくに話しかけていただいて、とてもいい経験になりました」と、喜びを隠しきれない様子で語った。

イベント後半では「共演者の素敵なところ(＝いいとこ探し)」をテーマにしたトークも展開。橋本は「木村佳乃さんの明るさ」と回答。

「大変なシーンが多い中で、佳乃さんは常に明るくてパワフルでした。一家に一台ほしい!」と独自の言葉で魅力を表現し、会場の笑いを誘った。

一方の木村も「(橋本さんの)声」と橋本の名前を挙げ、「ハスキーな声がかわいくて魅力的」とコメントし、相思相愛ぶりを見せていた。