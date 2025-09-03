数々の映画やドラマに出演し、3年連続で『NHK紅白歌合戦』の司会を務めるなど、多才な活躍で多くの人を魅了している橋本環奈。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)では前作に引き続き主人公・森崎明日香を演じた。橋本にインタビューし、本作での役作りや、自身と役との共通点・違いなどについて話を聞いた。

橋本環奈 撮影:加藤千雅

2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録した実写映画『カラダ探し』の最新作。明日香(橋本環奈)と高広(眞栄田郷敦)は、バラバラになった体を見つけ出すまで同じ日を繰り返す「カラダ探し」を終わらせるも、直後に明日香がこの世から消えてしまう。その3年後、陸人(櫻井海音)たち5人の高校生が遊園地を舞台にした「カラダ探し」に選ばれ、彼らの前に高広が現れる。6人は“呪いの連鎖”によって消えた明日香を救い出すため、全身血だらけの少女“赤い人”の恐怖と対峙する。

橋本は、明日香と自分との共通点はほとんどないという。

「明日香はものすごく引っ込み思案で大人しい性格なので、私と違う部分が多いですが、カラダ探しを経て強くなって成長していく中で、少し共通するような気持ちも芽生えました」

また、「カラダ探し」の呪いによってこの世から姿を消し、“死者の世界”で孤独な戦いを繰り広げる本作の明日香を演じる際には強さを意識し、特に目力にこだわったと語る。

「今回、明日香は遊園地には行かず、別の場所で1人で戦うので、気持ちを強く持たないといけないなと。カラダ探しを経て強くなっているところを見せたいと思いました。身動きできないシーンも長く、特殊メイクもしていたので、目力が大事だなと思い、目力で見せることを意識しました」





(C)2025「カラダ探し THE LAST NIGHT」製作委員会

橋本自身は動じない強さの持ち主。『NHK紅白歌合戦』の司会ですら「緊張しない」と言い、強心臓ぶりで周囲を驚かせていたが、「緊張する方が難しい」と笑う。

「皆さんに『強い』と言っていただきますが、深く考えず、自らをリラックスさせようと意識してやっています。練習でやってきたことをやるのみというところもあるし、ぶっつけ本番だとしても楽しめばいいかなという感じで。でも、少しドキドキ感というか、高揚した気持ちがあった方がいいと思うので、あえて緊張しようとすることはあります」

芸能界でさまざまな経験を積む中で緊張しない強さを手に入れたのかと思ったが、「子供の頃からです」と明かす。

「どうしてこうなったのかわかりませんが、両親も楽観的かもしれません。愛情はめちゃくちゃかけてもらいましたが、何でも好きなことをやっていいと言ってくれる放任主義の両親で、芸能界に入りたいという話をしたときも『いいよ』と言ってくれて、その代わり、『自分が選んだ道を楽しんでね』と。そういう両親だったので、のびのびできているのかなと思います」

そして、自身の性格について「中学生の頃から全然変わってない」と語る。

「自分が小学生とか中学生の時に思っていた大人って、ものすごく大人だったなと。今、26歳ですけど全然変わってない気がしますので、人ってそんな簡単に中身は変わらないのかな思います。もちろん、作品を重ねていろいろな役を演じると蓄積されていくので、そこは自分の糧になっていると思いますが」