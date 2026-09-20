映画『さとこはいつも』(公開中)の公開初日舞台挨拶が18日、都内で行われ、有村架純、石田ひかり、姫野花春、オダギリジョー、沖田修一監督が登壇した。

有村架純 =オフィシャル提供写真

牧場不倫旅行シーンの思い出を有村架純が語る

満員御礼の中、西田沙都子を演じた有村は「本日から公開ということで、私も大好きな作品ですので、そんな作品がこれから皆さんにたくさん観ていただけると思うと、幸せな気持ちです」と挨拶。オダギリ演じる村本との牧場不倫旅行シーンを振り返りながら「ヘルメットをかぶって2人でジップラインに乗ったり、ゴーカートに乗ったり、一緒にアイスを食べたり。アルパカにもおやつをあげました」と思い出を口にした。

一方、印刷会社の営業担当で沙都子の不倫相手・村本役のオダギリは、沙都子との高級おでん屋デートを回想。「村本の趣味はおでん屋さんに通うことで、撮影場所は有名なおでん屋さんでした。そこでおでんを食べることができたのが役得で、役者をやっていて初めて良かったと思えた」とジョークを交えて喜ぶも、すぐさま沖田監督から「オダギリさんには申し訳ないけれど、実はあのお店のおでんではないです! 映画用に作ったものです」というまさかの真相が。これにオダギリは「うわあ! 全然役得じゃないじゃないですか!」とションボリして笑いを誘っていた。

オダギリジョーの修羅場アドリブ演技 有村架純が苦労と工夫を告白

石田は不倫バレした村本の滑稽な後ろ姿を絶賛。「沙都子さんによる公園でのインタビューが終わってそそくさと逃げ帰る村本さんの後ろ姿が大好きです!」と褒められたオダギリは「これは、ありがとうございます! ……になるのかな?」と照れていた。

有村もオダギリの修羅場アドリブ演技がお気に入りで「オダギリさんが慌てる姿が村本として滑稽で面白くて。私もお腹を刺されて倒れながら、笑ってしまいそうになるところをカメラに映されないような角度にしていました」と知られざる苦労と工夫を告白。

当のオダギリは「沖田監督はアドリブを欲しがっちゃう人なのかなと思ったし、カットをかけないのでやり続けるしかなくなる。『バッテリーが 10％しかない!』というセリフは適当に言ったものです。そうやって奇跡的に生まれるものがある」と実感を込めていた。

映画『さとこはいつも』ストーリー

同級生に恋する鼻炎持ちの中学3年生・ソフト部所属の中井聡子(15歳)。姪っ子と韓国カルチャーLOVE! 映画配給会社の宣伝部でバリバリ仕事しつつ、6年目になる不倫が倦怠期を迎えている西田沙都子(35歳)。子育てがひと段落、ようやく自分の時間ができた飯島里子(55歳)。三者三様、まったく違う人生を歩む 【 さとこ 】 たち・・・。それぞれに降りかかる出来事や運命的な出会いをきっかけに、自分の人生を“物語”として書き始めたとき、3人の「さとこ」たちが少しずつめぐり合っていきーー!?