映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)で映画初出演を果たす本田真凜。12日に都内で行われたジャパンプレミアに登場し、ワンショルダーの黒ドレスから、美しいデコルテとショルダーラインをのぞかせ、観客を魅了した。

  • 本田真凛

映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日公開）のジャパンプレミアが、8月12日に都内で行われた。イベントには主演の橋本環奈をはじめ、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、羽住英一郎監督が登壇した。

黒のワンショルダードレスに身を包み登場したのは、今作が映画初出演となる本田真凜。美しいデコルテとショルダーラインをのぞかせ、スケートリンクの上とはまた違った表情で、観客の視線を集めた。

マイクを手にした本田は、「自分がこの挨拶をしていることがすごく不思議です」と、やや緊張した面持ち。だがその後、今作にまつわる“ある関係”を明かす。

「妹の話になるんですが、妹の幼馴染が福くんなんです!」

この発言に、鈴木福が「望結ちゃんね!」とすぐに反応。

本田は続けて、「(望結が)子役時代に(福くんと)同じ事務所で、一緒にレッスンを受けていたりして。私も見に付いていっていたので、そこが初めましてでした」と鈴木との出会いを振り返った。

そんな“妹の幼馴染”との映画共演。役柄上、距離感も近くなるシーンが多かったようで、本田は「福くんと同級生で、恋人になるか? ならないか? みたいな役をやるとは思ってもみなかったです(笑)」と照れ笑い。初めての映画の現場で、思わぬ“縁”と向き合うことになった本田の胸中がうかがえた。

スケーターとして知られる本田が、スクリーンで見せる新たな表情。その初々しさと率直な語り口に、観客の期待も自然と高まったイベントとなった。

妻夫木聡「僕たちは弱くていい、だからこそ人の痛みを感じる」 - 映画『宝島』の全国キャラバンが20エリアに到達
本田真凛、美デコルテ&肩出しドレスで魅了　「妹の幼馴染が…」初出演映画で思わぬ“縁”
安斉星来、ミニ丈スカートからスラリと伸びる美脚披露　「足を上げて…」空手アクションのために“軸”作り
「優しいだけじゃ…」鈴木福が目指す理想像とは? 後輩俳優へのフォローで光る“兄”としての一面
『８番出口』とTVアニメ化決定の『運命の巻戻士』のコラボビジュアルが公開
二宮和也とのネタバレありのシークレットミーティング - 映画『８番出口』IMAX先行上映が開催
映画『夏の砂の上』のトークイベントにオダギリジョーと森山直太朗が登壇
「絶叫しました」「家の近くの公園で…」少年・赤楚衛二を襲った悲劇とは?
“本物の心霊スポット”で起こった怪奇現象…菅野美穂&赤楚衛二の怪談に観客も恐怖
「霊感は全くないんですが…」「音が聞こえたり匂いが…」菅野美穂が体験した“奇妙な出来事”とは
役に入り込んでいる時と通常の時が違って…瀧内公美との共演を娘役の瑠璃が振り返る
実写映画版『九龍ジェネリックロマンス』、二人の恋が動き出す本編映像公開
関連画像をもっと見る