映画『シャドウワーク』(9月25日公開)で、日常的に暴力を振るう夫から逃れ、女性たちが暮らすシェルター〈おうち〉に身を寄せる紀子役を演じた吉岡里帆。この役を演じる上で「人ってこんなに変われるんだ」というところを大切にしたという彼女に、作品の魅力や、ダブル主演を務めた奈緒との共演について聞いた。(前後編の前編)

風吹ジュンに美保純も! 〈おうち〉メンバーの空気感もお気に入りポイント

――映画『シャドウワーク』拝見しました。正義とは一体何かを考えさせられる作品でしたし、最後も個人的に好きな終わり方でした。

ありがとうございます。そう言っていただけて、良かったです。

――映画の要約として、「女性を救うシェルター〈おうち〉を舞台に声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンス」という表現が使われています。そして、キャッチコピーは「やめた、奪われるのは。」。吉岡さんが最初に脚本を読んだときの感想とオファーを受けた理由を教えていただけますか。

女性のシェルターの話ではありますが、ただ被害者がかわいそうな話というよりも、虐げられてきた人たちが秘密裏にシェルターの中で秘密のルールを作って、交換殺人をしているというストーリーがスリリングで。エンタメ性もありますし、テーマも強く打ち出せる内容だなと思いました。

あとは、女優さんたち大勢で共演できるのも面白そうだなと思い、引き受けさせていただきました。

――風吹ジュンさん、美保純さん、酒井若菜さん、ファーストサマーウイカさん、佐月絵美さんら〈おうち〉のメンバーが発表されたとき、ワクワクしました。

なんだか強そうで、ワクワクしますよね。簡単に負けなさそうな感じが、私も〈おうち〉メンバーのお気に入りポイントです。

吉岡里帆が大切にした紀子の変化「人ってこんなに変われるんだ」

――社会性の強いテーマを扱いながら、サスペンスとしてすごく引き込まれる作品でした。吉岡さんが演じる紀子は、日常的に暴力を振るう夫から逃げてきて、〈おうち〉に身を寄せることになるという役どころですが、この役をどんなふうに見せたいと思われましたか?

最初に脚本を読んだときに、物語が三重構造になっているのが脚本の妙で、脚本だけでも、お客さんを翻弄しながら何度か裏切るような構成になっているのが面白かったので、まずはそのミスリード感を大事に撮っていきたいなというふうに思っていました。

あとは、紀子という、理不尽な暴力を受け、虐げられてきた女性が、〈おうち〉の人たちと出会って、ある意味ダークではあるんですけど、しっかり成長する様(さま)というか、強く進化していく姿にカタルシスがあるなと思っていたので、「人ってこんなに変われるんだ」というところを大事に演じました。

――紀子が〈おうち〉に馴染んでいく経過も好きでした。これは吉岡さんのお芝居の好きなところでもあるのですが、少し大袈裟に演じても良さそうなシーンも淡々と演じられているので、紀子が元気になっていく姿に余計に力をもらえて。特に、紀子が「おかわりもらっていいですか?」と言うところは、めちゃくちゃうれしくなりました。

そんなふうに言っていただけて、うれしいです。本当にそういうふうに伝わったらいいなと思っていたので。ありがとうございます。

――先ほど、物語が三重構造になっているとおっしゃっていましたが、ここも詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。

まずは、奈緒さんが演じる刑事の薫が追いかけている事件と、紀子が踏み込んだ〈おうち〉が、一見関係なさそうなのに繋がっているというところです。2つ目が、薫が追いかけている事件の真相が、〈おうち〉にたどり着くまでに、いろんなパターンが考えられるっていうところ。そして、紀子と薫の関係性がそれをきっかけに変わっていくという三重構造が面白いなと思いました。

――その中で、紀子のパートと、薫が事件を追いかけるパートが並行して進んでいきます。薫と出会うまで、紀子自身は薫のことを知らないわけですが、演じる際には薫側の物語も意識されていたのでしょうか。

そうですね。そこは少し俯瞰で見るように気をつけていました。全編、自分が出て構成されている作品だったらまた違うんですけど、やっぱり薫視点のパートはある程度想像しながら、どうやったらマッチしていくかということは少し意識していました。

吉岡里帆が語る奈緒への信頼と魅力「薫が奈緒さんでよかった」

――お名前が出ましたが、今作は奈緒さんとのダブル主演です。公式サイト掲載のコメント動画で、吉岡さんは奈緒さんについて「信頼のできる方」とおっしゃっていましたが、実際に一緒に作品を作って、改めてどんな魅力を感じましたか?

奈緒さんとは、現場でも一緒に話し合いができるんです。撮影の細やかなところや、繊細な感情の部分、そして、もう少しフィジカルな部分もそうですし、〈おうち〉の皆さんとどういうふうに関わっていくのがベストなのかということを一緒に構築していける関係性になれたので、まずそこに信頼感がありました。

そして、やっぱり奈緒さんの佇まいといいますか、ベリーショートの奈緒さんが現れたときに、「ぴったり! かっこいい!」と思って。凛々しくて気持ちのいい、筋が通っている奈緒さんらしさと、薫の警察官としての強さがすごくマッチしていて、薫が奈緒さんでよかったと、対面したときに思いました。

同時に、奈緒さんが過去作などでも見せていらっしゃるような、本当に繊細でセンシティブな表現もあって。薫自身もただ強いだけの人ではないと思うので、その人としての脆さみたいなものが魅力的だなと、試写を観て改めて感じました。

あと、アルコールに依存していく薫、めっちゃ良かったです。「そうだよね。ただただ強さと正義感だけじゃ、これはもう乗り越えられないよね」という説得力がありました。

――確かに説得力がありました! 薫がお酒について職場で指摘されるシーンもありましたが、「それくらいつらいよね……」と思いました。お二人でいろいろなことを話し合ったとおっしゃっていましたが、具体的にはどのようなことを?

薫という存在が〈おうち〉に入ってくることで、何かが崩れていくような怖さがすごく大事だね、という話を2人でしました。なので、私はより怯えて対峙するし、逆に奈緒さんも、薫は悪い人ではないんだけど、刑事としての圧を知らず知らずのうちにかけていく。その攻防戦的なところは話し合いました。

あとは、みんなとのアクションシーンというか、大乱闘のシーン。あそこは私も奈緒さんも、誰もケガをせず安全に、でも魅力的に見えるように作りたいという思いがあったのですが、そこでもしっかり意思疎通ができていました。

「こうしたほうがいいんじゃないか」「ああしたほうがいいんじゃないか」と、お互いがちゃんと現場で話す姿勢を見せる。それによって、全体が話しやすい空気になっていくように。

奈緒さんも一緒にそういうムードを作ってくださっていたので、1人だと「自分だけ張り切っている」みたいになっちゃうかもしれないですけど、2人だと「そうだね!」とみんなもなってくださるので(笑)。2人だったからこそ、士気が上がったところも多いんじゃないかなと思います。

――大乱闘のシーン、すごい激しさでした。

かなり慎重に、すごく丁寧にアクションを作っています。「私はこう動くから」「じゃあ、こう動きますね」と、みんなで阿吽の呼吸でやっていました。

(C)2026「シャドウワーク」製作委員会

■プロフィール

吉岡里帆

1993年1月15日生まれ、京都府出身。NHK連続テレビ小説『あさが来た』(15)、ドラマ『カルテット』(TBS系/17)などに出演し、注目を集める。近年の主な出演作は、ドラマ『御上先生』(TBS系/25)、『ひらやすみ』(NHK総合/25)、『イクサガミ』(Netflix/25)、『ガンニバル』シリーズ(Disney+ Star/22・25)、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』(26)、『デンジャラス』(NHK総合/2027年1月開始予定)、映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』(26)、『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』(2026年12月25日公開予定)など。

■映画『シャドウワーク』ストーリー

日常的に暴力を振るう夫から逃げてきた紀子。絶望の中、入院先の看護師・路子に救われ、配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター〈おうち〉に身を寄せる。そこでは暮らしのすべてが「持ち回り」というルールで成り立っていた。穏やかで守られた日々を取り戻していく紀子だが、少しずつ違和感を覚え始める。やがて〈おうち〉が“交換殺人”によって女性たちを解放している事実を知る。残るか去るか、選択を迫られる紀子。一方、ある事件を追う刑事・薫もまた夫からの暴力に苦しんでいた。疑われることのない夫・晋一と追い詰められていく現実のなかで、薫は事件の先に〈おうち〉の存在へとたどり着く。そして晋一の存在によって、その均衡が崩されていく――。