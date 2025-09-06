女優の萬田久子が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)にシークレット出演。サッカー元日本代表でタレントの槙野智章にエスコートされ姿を見せると、会場はどよめきが響いた。

槙野智章と萬田久子

ジャンポール・ゴルチエの半⽣を描くエンタテインメント『ファッションフリークショー』が今年9月に日本再上陸することから、その特別ショーが開催。萬田はショーのアンバサダーとして登場し、この日は13年ぶりのTGCランウェイとなった。

着用した個性派ドレスはジャンポール・ゴルチエの世界に1つしかないオートクチュール。ボリューミーな青いレースは肩と背中が大胆に露出したデザインで、目を引くロングトレーンが特徴的。萬田はロングトレーンを手に持つと「まっきーがいろいろさばいてくれた。獅子舞もできそう」とおちゃめに笑った。

ランウェイトップでは2人は寄り添い、クールにポーズ。ロングトレーンが絡まないよう槙野がドレスを整える場面もあった。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕