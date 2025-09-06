さいたまスーパーアリーナで6日、「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)が開催。中条あやみ、池田エライザ、三吉彩花の3人がトップバッターとして登場した。

オープニングのファッションショーは、日本を代表するスタイリストの一人で、TGC 2011 A/WからTGC SPECIAL COLLECTIONを手掛ける野口強氏によるスタイリングショー。ここ10年のTGCを彩ってきた、TGCのレガシーを継ぐ存在である中条あやみ、池田エライザ、三吉彩花の3人がトップバッターを務め、圧巻のオーラを放ちながらランウェイを歩いた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕