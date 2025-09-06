Netflixシリーズ『グラスハート』に出演する佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)にシークレットゲストとして出演した。

7月31日より世界独占配信が開始され、配信直後から日本の「今日のシリーズTOP10」で1位を獲得したNetflixシリーズ『グラスハート』。劇中バンド・TENBLANKとして現実世界でもデビューを果たすなど注目を集める本作から、TGC初出演となる佐藤健、宮崎優に加え、町田啓太、志尊淳がシークレットゲストとして登場すると、会場から大歓声が沸き起こった。4人はクールな表情でランウェイを歩き、先端では笑顔も見せながらポーズを取っていた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕