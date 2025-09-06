辻希美と杉浦太陽の長女でインフルエンサーの希空(のあ)が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。

希空はこの日、SNS総フォロワー数500万人超えのインフルエンサー・MINAMIがディレクションを手がけるファッションブランド「Mixmii(ミクスミー)」のアイテムを身にまとって登場。MINAMIとはプライベートでも親交があり、同じく仲良しのさくらを加えた3人でTGC共演となった。

ブランド名は、“Mix”と“mii(me＝わたし)”を組み合わせた造語。MINAMIは「トレンドや自分の好きをミックスして唯一無二の自分を見つけてほしいという愛を込めたブランドになっています」といい、自身が着用しているアイテムを「フードのファーどうですか？映えませんか？」とポイントを紹介した。

希空は、ブラックの肩出しトップスにパンツというクールな組み合わせ。トップスはキラキラ生地で、さらにシルバーのアクセサリーを散りばめてラグジュアリー度をアップ。希空は「デザインが超タイプでキラキラのラメが入っている。シルエットで体がきれいに見えて、それがめっちゃかわいい。めっちゃ動きやすいです」と友人のブランドをアピールした。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕