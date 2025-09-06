9月6日、さいたまスーパーアリーナで「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)が開催。縦型ドラマ『この恋は、理想形。』のスペシャルステージが繰り広げられ、高橋文哉、綱啓永、岡崎紗絵が参加した。

TGC20周年記念作品となる『この恋は、理想形。』は、縦型ショートドラマ配信アプリのUniReel（ユニリール）とドラマレーベルFANFARE（ファンファーレ）がコラボして制作する縦型ドラマ。同作品をプロデュース・主演を高橋が務める。

ランウェイではプロデューサーを意識してかサングラス姿で登場。途中で外し、綱と岡崎の3人でランウェイを歩いた。

この日は作品のタイトルと出演者を発表。綱と岡崎のほか、ヒロインに原菜乃華を起用したことが明らかに。NHKの連続テレビ小説『あんぱん』で夫婦役を演じている高橋と原の共演に会場は歓声があがった。タイトルの『この恋は、理想形。』の意味について高橋は「人それぞれ理想の形があると思うけど、その理想をみなさんに考え直すきっかけになればいいなと思い、このタイトルになりました。作品の中でキャラクターがすれ違っていく。あと自信はどう生まれてどうなくなっていくのかも描いている。ぜひ見てください」と説明し、呼びかけた。

出演する綱は、高橋演じる主人公の友人役。「友だち思いでいいやつ。文哉が演じる役とは同級生で、ヒロインの原さんとの関係を支えるような大事な役柄です」と紹介した。岡崎は女社長役で、高橋と関わっていくキャラクターとなる。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕