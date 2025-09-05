このたび、Netflixシリーズ「刃牙道」が2026年に世界独占配信されることが発表され、ティザー予告とティザーアートが解禁となった。

範馬刃牙と“地上最強の生物”と呼ばれる父・範馬勇次郎の死闘を軸に、様々な格闘士の闘いを描く累計発行部数1億部突破の大人気格闘漫画「刃牙」シリーズ。Netflixでは「バキ」「範馬刃牙」を独占配信中で、シリーズを重ねるごとに視聴時間が大きく伸び、格闘技文化が根付いた南米をはじめ世界中で視聴されている。

そしてこの度新たに、「刃牙道」が2026年に世界独占配信されること、そしてティザー予告とティザーアートが解禁された。「刃牙道」で描かれるのは、地上最強の生物である父・範馬勇次郎との史上最大の親子喧嘩を終えた範馬刃牙（CV:島﨑信長）の姿。地上最強の親子喧嘩を終え、無味乾燥な日常を過ごしていた刃牙たちだが、強き者に焦がれる徳川光成による“神に背く”空前の大実験により、日常は一変することに―。

解禁された映像では、「地上最強の親子喧嘩を経て、漢たちは退屈していた」というナレーションとともに、愚地独歩、ジャック・ハンマー、花山薫ら猛者の姿が矢継ぎ早に映し出されていく。退屈に飲み込まれそうな刃牙の前に姿を現すのは、まさかの日本最強の剣豪・宮本武蔵。現代へ降臨した宮本武蔵が、剛力と瞬速を兼ね備えた剣技で、新たな脅威として刃牙たちへと襲いかかる。果たして、最強の地下闘技場戦士 vs 伝説の剣豪の、時空を超えたかつてない”異種格闘技戦”の行方は!? 今、強さの歴史が変わるッッ!!

（C）板垣恵介（秋田書店）／刃牙道製作委員会