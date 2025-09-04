公益財団法人アイヌ民族文化財団が運営するウポポイは、9月2日よりTVアニメ『ゴールデンカムイ』とコラボレーションした「ゴールデンカムイと北海道を楽しもう! supported by ウポポイ」キャンペーンを開始した。

ゴールデンカムイと北海道を楽しもう! supported by ウポポイ

同キャンペーンでは、『ゴールデンカムイ』とのコラボレーションを通じて、北海道の観光・グルメ・自然・文化などの魅力を存分に楽しむことができる。

今回は、「ゴー北! スタンプラリー」で獲得できる4つの「ゴー褒美!」たちの詳細を公開。合計80名様に当たる北海道10エリアの豪華グルメラインナップや、各エリアの担当キャラクター、対象エリアすべての二次元コードを読み込んだ方へのコンプリート特典の内容をお知らせする。

また、同キャンペーン期間中に出現する「ゴールデンワゴン」が、札幌で開催される「道新・秋華火」や、東京で開催される「北海道フェアin代々木」にも出現することが決定。詳細は公式Xにてお知らせする。

更に、キャンペーン対象エリアである「ウポポイ(民族共生象徴空間)」の限定デザインチケットを、札幌の「北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)」にて販売することも決定。ウポポイにお越しの際は、同キャンペーンビジュアルの限定デザインチケットも利用してほしい。

『ゴールデンカムイ』のキャラクターたちが、道内10エリアをそれぞれ担当。各キャラクターの録り下ろしキャラボイス、オリジナルARカメラ、オリジナルブロマイド画像などを楽しむことができる。

各キャラクター担当エリアは以下の通り。札幌エリア：杉元佐一、小樽エリア：アシㇼパ、網走エリア：白石由竹、旭川エリア：鶴見中尉、阿寒エリア：土方歳三、登別エリア：月島軍曹、函館エリア：鯉登少尉、平取エリア：谷垣源次郎、白老エリア：尾形百之助、ウポポイエリア：杉元佐一・アシㇼパ。

また、北海道内10エリアにあるキャンペーンポスターに記載の二次元コードを読み込むと、北海道内の10エリアおすすめ「ゴー褒美グルメ」が抽選で合計80名様に当たるプレゼントキャンペーンに応募が可能となる。

ゴー褒美グルメ内容は以下の通り。札幌：らっきょスープカレー(4袋セット)…8名、小樽：ルタオ ドゥーブル・フロマージュ(2個セット)…8名、網走：ケダマ(2Lサイズ)…8名、旭川：ぎんねこ新子焼き(2食入り)…8名、阿寒：阿寒モルト牛ビーフカレー(6個セット)…8名、登別：のぼりべつ豚ジンギスカン …8名、函館：いかようかん(2本詰め合わせ)…8名、平取：びらとり和牛ハンバーグ(5枚セット)…8名、白老：虎杖浜産たらこ(500g)…8名、ウポポイ：トゥレッポんカスタードケーキ …8名。

キャンペーン対象10エリアの二次元コードを全て読み込んだ方にはコンプリート特典として「ゴールデンポストカード9枚セット」をプレゼントする。先着1,000名様まで。特典は郵送にてお届け。 ゴー北！スタンプラリーの開催期間は9月2日～2026年2月27日。

道新・秋華火や北海道フェアin代々木でも出現! ゴールデンワゴン

北海道内各所に「ゴールデンワゴン」が出現する。出現情報はキャンペーン公式Xに随時公開され、発見できた方はガラポン抽選に参加することができ、当たりがでると『ゴールデンカムイ』のキャラクターがプリントされた「北海道産バター使用! ゴー褒美クッキー」をゲットすることができる。開催期間は9月2日～2025年11月23日。

今回新たに、9月14日に札幌で開催される「道新・秋華火」や東京「北海道フェアin代々木」でも出現することが決定した。

抽選にはキャンペーン公式Xアカウントのフォロー画面の提示が必要。18歳未満(高校生以下)は無条件で参加可能。

出現エリアは以下の通り。札幌、小樽、網走、旭川、阿寒、登別、函館、平取、白老、ウポポイ、道新・秋華火(9月14日限定)、東京「北海道フェアin代々木」(10月2日～5日限定)。ゴールデンワゴンの出現日や現在地はキャンペーン公式Xにて発表。

9月の稼働スケジュールは以下の通り。9月7日 白老エリア、9月14日 札幌エリア(道新・秋華火)、9月15日 小樽エリア、9月21日 札幌エリア、9月23日 旭川エリア、9月27日 函館エリア。詳細はキャンペーン公式Xにてご確認すること。

ウポポイ園内ゴールデンキッチンカー コラボメニューが決定

ウポポイ園内ではキャンペーン期間中の毎週土曜日に、「ゴールデンキッチンカー」が出没する。キッチンカーでは、期間限定かつウポポイでしか食べることのできないスペシャルコラボメニューを展開する。

今回限定メニューとして、フォンデュスタイルのスペシャルコラボカレーの販売が決定。札幌のスープカレーの名店「らっきょ」とコラボし、ウポポイのある白老町の名産品「白老牛」が使われた贅沢な一品だ。開催期間は9月6日～2025年11月1日。期間中毎週土曜日のみ。

スペシャルコラボメニューの「北海道産の具材100% ゴー北! スープカレー」の値段は1,200円。提供場所はウポポイ園内 ゴールデンキッチンカー。営業時間は10:30～15:30。各日100食限定。なくなり次第終了。

キャンペーン対象エリアである「ウポポイ」の『ゴールデンカムイ』とコラボした限定デザインチケットを、札幌の「北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)」にて販売することが決定した。

ここでしか手に入らない限定デザインとなっているため、ぜひ札幌でチケットを手に入れてほしい。

販売期間は9月2日～2026年2月27日(売り切れ次第終了)。販売場所は北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎) 1F 赤れんがショップ。販売価格は大人(一般) 1,200円。高校生・中学生以下対象のチケット販売なし。

「ゴールデンカムイと北海道を楽しもう! supported by ウポポイ」キャンペーン最新情報や詳細は、公式 X アカウントにて随時お知らせする。

(C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会