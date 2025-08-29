「マクロス」シリーズ、「アクエリオン」シリーズなど独創的なビジュアルと世界観が特徴的な数々のヒットアニメを手掛け、最近は大阪・関西万博でテーマ事業プロデューサーを務めたことも話題となっているアニメ監督・河森正治の初オリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』の公開日が、2026年1月1日に決定sした。さらに、timeleszの寺西拓人が本作で初の声優をつとめることが解禁となった。

『迷宮のしおり』は“歌”と“SF”と“三角関係”というこれまでアニメファンを熱狂させてきた河森監督のヒットシリーズにおける三種の神器をベースに、現代人の誰もが手にしているスマートフォンあるあるを組み込んだエモーショナルでポップな異世界脱出劇。そんな本作を誰もが共感する青春賛歌に河森監督が昇華させ、新たなフィールドへと挑む。 「マクロスF」、劇場版「マクロスF〜イツワリノウタヒメ〜」などで河森監督ともタッグを組んできた江端里沙がキャラクターデザインを担当するなど河森作品の集大成といえる豪華スタッフが集結した。

物語の主人公は、普通の女子高生の前澤栞(まえざわ・しおり)。ある日、突然スマホが割れて、気が付くと誰もいない異世界の横浜に。目の前に現れた謎のウサギのスタンプから「スマホの中に閉じ込められた」と告げられ、現実世界ではもう一人の自分が突如現れて自由奔放に振る舞い出す。もう一人の自分の暴走を食い止めるべく、奇妙なスマホの迷宮から抜け出そうとする、もしかしたらSNS社会で本当に起こるかもしれない異世界青春ファンタジーだ。

新しい学校のリーダーズ・SUZUKAが主人公・栞を、栞が閉じ込められてしまうスマホの中の異世界“無人の横浜”で出会うウサギのスタンプ・小森の声を原田泰造が、栞の幼馴染であり、歌とダンスの動画配信にストイックに取り組む女子高生インフルエンサー・倉科希星を伊東蒼が、栞のクラスメイトでお調子者の山田を齋藤潤が担当。

今回、さらにtimeleszの寺西拓人が本作で声優に初挑戦することが解禁された。舞台・映画・ドラマで活躍を見せながら、参加した「timelesz project -AUDITION-」が配信されるやいなや、一躍時の人となった寺西。timelesz加入後もドラマや舞台が続々と発表され、12月には主演映画『天文館探偵物語』も公開予定。そんな寺西が、今回声優初挑戦で演じるのは、スマホと人間の脳を直接繋ぐ研究をしている大学生であり、国際的に注目される若き起業家の架神傑(かがみ・すぐる)。若き天才でありながら、その謎めいたビジュアルで栞に近づいていくミステリアスな傑は、奇妙な異世界で奮闘する栞、そして物語にとってもキーパーソンとなっています。監督を務める河森正治も、寺西のアフレコを絶賛しており、「傑の複雑な心情を魅力的に表現してくださいました」とコメントを寄せている。

また特報映像も解禁!豪華声優陣のキャストボイスも初披露となる映像では、異世界に迷い込んだ栞、そしてウサギのスタンプの小森が出会う一方、もう一人の「SHIORI」は現実世界でスターに!?「もうひとりの“しおり”さん」と2人の栞の存在を知る傑が意味深な発言を残し、栞の幼馴染の希星、クラスメイトの山田も巻き込まれていくー。果たして、栞はこの迷宮から抜け出せるのかー!?本作で河森監督が新たに魅せる未知の映像体験の一部が明らかになっている。

コメント(寺西拓人)

架神傑役を務めました、寺西拓人です。

いつかは…と思っていた声優のお仕事に、今回初めて挑戦させていただきました。

初めてのアフレコで右も左も分からない状況の中、体当たりでぶつかってみたところ、監督はじめスタッフの皆様がたくさん褒めてくださり、危うく勘違いしてしまいそうでした。架神傑の、どこか掴めない雰囲気を感じてもらえたら、と思います。ほとんどの人がスマホを持っているこの時代で、スマホと、そして人との関わり方について考えさせられる作品になっています。ぜひ劇場でご覧ください。

コメント(河森監督)

寺西さんは今回が声優初挑戦でしたが、以前から舞台でのご活躍を拝見しており、その演技の幅広さに感銘を受けていたので楽しみでした。

傑はミステリアスな野心家で、栞とSHIORIを翻弄する難しい役どころです。その複雑な心情を魅力的に表現してくださいました。

ここでしか聴けない甘いささやきや、強烈な雄叫びも、ぜひご期待ください!

(C)『迷宮のしおり』製作委員会