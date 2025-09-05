テレ東系の旅バラエティ番組『路線バスで鬼ごっこ! ～バス旅マスター太川から逃げ切れ～』が9月7日夜に放送される。俳優の太川陽介さんが「鬼」となり、バスを乗り継ぎながら逃げる挑戦者を追いかける企画で、第2弾となる今回、ゴールデン帯に進出する。

鬼ごっこのルールはシンプルで、8時から18時まで太川さんから逃げきれば挑戦者の勝利、太川さんが全員を捕まえれば鬼の勝ちとなる。挑戦者たちはバス路線を駆使し、知力と体力、運を武器に逃走を図る。一方、鬼となる太川さんは1人で路線図や時刻表を確認しながら行動しなければならず、孤独で過酷な追跡戦を展開することになる。

今回、元オリンピック日本代表の織田信成さん、宮下草薙の草薙航基さん、俳優・モデル・歌手として活動するすみれさん、ももいろクローバーZの高城れにさん、俳優の竹財輝之助さんの5人が挑戦者に。決戦の舞台は埼玉県さいたま市。逃げる5人は市内20カ所のチェックポイントをめざし、そこで与えられるミッションをクリアすると、太川さんの居場所を示すGPS情報を得られる。チェックポイントは行楽シーズンにおすすめのスポットばかり。絶景温泉、天然かき氷、浦和の名物うなぎ料理、秘伝の肉うどんなどが逃げる5人を待つという。

織田さんは「太川さんにずっと追いかけられているという緊張感で走り続けました」、草薙さんは「すごく頭を使うゲームでしたね。想像を絶する過酷なロケでした」と振り返る。すみれさんは「作戦を立てるのはすごく楽しかった」、高城さんは「個人戦なので、全部自分で判断するのがすごく緊張でドキドキでした」と語った。竹財さんは「私の逃げる姿をお楽しみに。鬼ごっこ得意なので、ご期待ください」と意気込む。太川さんも、「最後の最後まで面白い内容になっているので、ぜひご覧ください」とコメントを寄せた。