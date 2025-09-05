あいみょん、友人・広瀬すずの“ギャップ”を告白「ビックリした」「しかも結構…」

歌手のあいみょんが8月23日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30～15:55）にゲスト出演。女優・広瀬すずのギャップを語った。

広瀬すず

広瀬すずとの初共演時に「人生で一番人見知り」

2018年の『NHK紅白歌合戦』で初共演し、プライベートでも仲良くなったというあいみょんと広瀬。視聴者に、「仲良くなってから一番ギャップを感じたところ」を聞かれると、あいみょんは、「めっちゃ飲むやん! っていう(笑）。ホンマに思った」と即答。それまで、女優と接する機会がなく、少し身構えていたようだが、「お酒めっちゃ飲めるやん! って。ちゃんと楽しくおいしく飲める子やなって思ったのはビックリした。しかも、結構強くない?」と話すと、広瀬は、「お互い飲むよね」と照れながら返した。

また、初共演時に、「人生で一番、人見知りしてた」と明かし、「誰ともしゃべらないって決めてた」というあいみょん。終始クールな態度をとっていたため、広瀬は、「強さを感じたのが第一印象だった」と振り返りつつ、「本当に関西のお姉ちゃんみたいな。このフレンドリーさは想像以上というか。この世界にもあんまいないなって思うぐらい」とプライベートでのギャップを吐露。「本当に誰にでも同じテンションでこのままじゃん? 長く知っていても変わらないのがすごい」と感嘆していた。