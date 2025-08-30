あいみょん、広瀬すずとの初対面で「めちゃくちゃ嫌われたと…」　仲良くなった“きっかけ”とは

歌手のあいみょんが16日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30～15:55)にゲスト出演。広瀬と友人になったきっかけを語った。

あいみょん&広瀬すずは「みょん」「すず」と呼び合う仲

「みょん」「すず」と呼び合っている2人。初めて会ったのは、広瀬が紅組司会を務めた2018年の『NHK紅白歌合戦』だったそうで、あいみょんは、「特別回でオープニング撮影みたいなのがあって。すず、私、Perfumeさん、西野カナさんで。そのときが、ガチのはじめまして」と回顧。“女子会”がテーマの撮影だったというが、広瀬は、「みょんとしゃべったこともないし。クールでカッコいい感じだったの。自分の独特の世界を持ってるのかな? みたいな」と第一印象を打ち明けた。

これにあいみょんは、「普段は人見知りせえへんけど、珍しくめちゃくちゃ人見知りしちゃって。だから、しゃべられへんくて……」と打ち明け、「ガールズのみなさんにめちゃくちゃ嫌われたと思いながらやってた」と吐露。広瀬が、「そのあと仲良くなって、ご飯行こうってなったら、人が違いすぎて(笑)」と思い出し笑いすると、あいみょんは、「そのあと軽く、紅白の打ち上げがあったんだよね。そこで、“写真撮ってください”ってすずが声かけてくれた」と懐かしそうに出会いを振り返った。

また、2人は、プライベートではじめて行った焼肉屋でのエピソードを披露。あいみょんが、「信じられんこといっぱいしゃべったよな。なんであんな初対面のご飯で……」と意味深に語ると、広瀬も、「なんであんなにすべてを赤裸々にしゃべったんだろう?」「めっちゃ一発目でしゃべりすぎた」と苦笑い。赤裸々トークで盛り上がり、気の合う友人関係になったようで、あいみょんは、「女優やしって思ってたけど、意外とNGないやん(笑)? 事務所的にはあるかもしれへんけど、うちらの間にはないやん。包み隠さずしゃべれる」と話していた。