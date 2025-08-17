女優の広瀬すずが9日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30～15:55)に出演。最近ハマっているゲームを明かした。

  • 広瀬すず

広瀬すず、“ちょっとアクティブ”は「いつまで続くかな～?」

“よはくじかん”について、「ずっと家にいることだったの。でも、昨年からちょっとアクティブに旅行に行ったりするようになったけど。いつまで続くかな～?」と語った広瀬。家にいるときは、「ドラマを観たり。テレビをずっとつけてて、観ながら携帯のツムツムをずっとやってる」そうで、「だから、忙しくて(笑)。今日も『ツムツム』を多分50回ぐらいやってる」と吐露。ゲスト出演したシンガーソングライターで女優の藤原さくらも、「すっごいわかる! 広告で出てきたゲームとかずっとやっちゃう」と共感した。

また、広瀬は、「3週間ぐらい仕事で海外行って、その前に旅行でハワイに行って。お仕事でまた地方とか周ってたら疲れちゃって……」と多忙なスケジュールを振り返りながら、「楽しかったけど、久々に家に帰ってきたら、ソファからほんとに一歩も……。トイレも我慢しちゃうぐらい動きたくなくて、もうしばらくいいやみたいな」と打ち明ける場面も。アクティブに外出するようになったのは、一時期だったようで、「『ツムツム』できる時間だけでいいや。私の“よはくじかん”」とすっかりインドア派に戻った様子だった。

【編集部MEMO】
2023年10月にスタートしたTOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』。広瀬すずがパーソナリティを務め、プライベートや近況を語るほか、不定期でゲストを招いてのトークなど、土曜午後の“よはくじかん”をリスナーと共有するラジオプログラム。radiko、AuDee、Spotify、Apple Podcastでも聴くことができる。

広瀬すず、“ドハマり”中のゲームを告白「テレビを観ながらずっとやってる」
広瀬すず「すごい! さすが!」　藤原さくらの“ピンチ”を救った、生田斗真の機転
映画『遠い山なみの光』、原作者・カズオ・イシグロのインタビュー映像公開
広瀬すず、吉田羊らが長崎を訪問し平和祈念像にて献花 - 映画『遠い山なみの光』の特別試写会も実施
妻夫木聡「僕たちは弱くていい、だからこそ人の痛みを感じる」 - 映画『宝島』の全国キャラバンが20エリアに到達
映画『宝島』の全国キャラバンで、妻夫木聡と大友啓史監督が山形・新潟を訪問 - 最新ポスタービジュアル3点も公開
映画『遠い山なみの光』の公開前特別番組がU-NEXTで独占配信
広瀬すず、“美肌すぎる女優”を明かす「ガン見しちゃう」「ホントにきれい」
広瀬すず×二階堂ふみの映画『遠い山なみの光』の新場面写真7点が公開
広瀬すず主演『遠い山なみの光』、トロント国際映画祭への正式出品が決定
広瀬すず「地球を救うと思う」　大絶賛した“こんなにおいしいもの”とは?
広瀬すず、「家での“マイルール”は?」に即答「頑張らない」「今日はいいや」
関連画像をもっと見る