すかいらーくレストランツが運営するバーミヤンは9月4日、「麻辣湯展(マーラータンフェア)」を全店で開始した。

麻辣湯展

スープが4種に拡充

同フェアでは、10種以上のスパイスを使用した本格麻辣湯に加え、トムヤム麻辣湯、極み担々麻辣湯、薬膳麻辣湯の4種が登場する。

「『小籠包入り!』紅白団子の麻辣湯」(989円)は、10種以上のスパイスを使った、辛さと痺れの中に深みある味わいが広がるスープ。プチプチ食感の紅白団子がアクセントになっている。

「トムヤム麻辣湯」(1,099円)は、ナンプラーの旨味とレモンの酸味を効かせた爽やかなトムヤムスープ。たっぷりのパクチーがエスニックな香りを引き立てる。パクチー抜き(978円)も用意している。

「濃厚!極み担々麻辣湯」(989円)は、ごま・ピーナッツの濃厚なコクと香りが口いっぱいに広がる一品。スープの旨味をたっぷり吸った油条(ユジョウ)の食感も楽しめる。油条なしは868円となる。

「蒸し鶏と棗(ナツメ)の薬膳麻辣湯」(934円)は、棗(ナツメ)や龍眼など、10種以上のスパイスをじっくり炒めた特製油・白湯スープで煮込んだ、薬膳感がじんわり染み渡る本格的スープ。

選べる麺・トッピングで自分好みにカスタマイズ

選べる麺には、ヘルシーな「糖質40%オフ麺」(＋55円)が仲間入り。中華麺、春雨、糖質40%オフ麺の4種類の中から、自分好みの麺を選ぶことができる。各＋121円でトッピング(全8種)も追加できる。

選べる麺

トッピング

香港名物土鍋ごはんや麻辣湯のスープ単品も

香港名物土鍋ごはんを食べやすくアレンジした「煲仔(ボウジャイ)チャーハン」(1,099円)が新登場。甘じょっぱいソースがチャーハンを引き立てる、バーミヤン流「おこげチャーハン」。

「麻辣湯」のスープ単品(659円)も新たに登場。スパイス独特の辛みと旨味にオリジナルの出汁を加えたスープで、ピリっと痺れる味わいが特長となっている。煲仔炒飯を注文した場合、220円引きの439円で提供する。

セットで"お得"に

対象商品(麻辣湯各種、麻辣湯スープ、煲仔チャーハン)を注文すると、海老を使った新登場メニューの「サクサク海老のライスペーパー春巻」(384円)をはじめとする海老点心3品や、「ノンアルコールドリンク」が各50円(税込55円)引きで注文できる。