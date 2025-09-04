すかいらーくレストランツが運営するジョナサンは9月4日、「あふれんばかりのスープパスタ」を全店で発売する(一部店舗により販売有無、価格が異なる場合がある)。

新感覚のスープパスタが誕生

創業45周年を記念した新メニューが登場する。デュラム小麦と北海道産小麦を独自配合でブレンドした生パスタを使用しており、独特のもちもち感が特徴。試作を重ねて開発されたスープと、もっちりとした生パスタが織りなす"一体感"が魅力の一皿となっている。

本メニューは全4品。「やみつきミートのJonathan'sスープパスタ」(1,121円)は、じっくりソテーした豚ひき肉と玉ねぎに､椎茸とパルメザンチーズ､ペコリーノチーズの旨味を加えた一皿。少量の唐辛子で味をキリッと引き締めた。具材たっぷりで食べ応えのある濃厚トマト&ミートのスープは、やみつきになる味わいとなっている。

「チャウボナーラパスタ」(1,231円)は、まるでチャウダーのような野菜とミルクの優しい味わい。そこに3種のチーズと卵黄を加え、カルボナーラのコクと旨みをプラスした。

「濃厚ビスクスープパスタ」(1,341円)は、ロブスターなどの海老の濃厚な旨みを凝縮したアメリケーヌソースで、ビスクスープ仕立てにした一品。小海老と小柱を贅沢に盛り付け、後を引く魚介の旨みが特徴となっている。クリーミーさを引き立てるモッツァレラチーズ(＋99円)のトッピングもおすすめだとか。

「こだわりのオニオンスープパスタ」(1,000円)は、オニオングラタンスープをベースに、焦がし醤油ソースとフライドガーリックを加えた一品。ねぎとしらすを盛りつけ、まるでラーメンのような和風スープパスタに仕上げた。さらりとしたスープが染み込む揚げ白玉(＋55円)のトッピングがおすすめだという。

味変&〆アレンジ

スープとパスタを堪能した後は、「羽衣ベーコン」(99円)や「ほうれん草」(55円)、「ガーリックチップ」(55円)など、全11種のトッピングで味変やカスタマイズも可能。

追加トッピング

おすすめの組み合わせ

〆には、リゾット(219円)や米粉パン(164円)で、スープを最後の一滴まで楽しむことができる。

さらに、9月11日より、セットのリゾットまたは米粉パンを半額で楽しめるクーポンを、すかいらーくアプリ・公式Xで配信する。