日清食品は9月8日、「魔改造カップヌードル」シリーズ4品を全国で発売する。

近年、市販の食品や雑貨などを自分の好きなようにカスタムする"魔改造"がSNSなどで話題になっており、インスタントラーメンでもさまざまな"魔改造"レシピが誕生している。そこで今回、「カップヌードル」の定番フレーバーを"魔改造"した商品を発売する。

「魔改造カップヌードル」(希望小売価格236円/税別)は、カップヌードルのスープをベースに、にんにくとニラの風味、肉の旨み、野菜の甘みをきかせた"もつ鍋しょうゆ味"が特長。

「魔改造カップヌードル カレー」(希望小売価格236円/税別)は、「カップヌードル カレー」のスープをベースに、ガーリックの香ばしさとマヨネーズの風味を加えて"ガリマヨカレー味"に仕上げた。

「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」(希望小売価格236円/税別)は、「シーフードヌードル」のスープをベースに、明太子とチーズの旨みやコク、ウスターソースの香ばしい風味をきかせることで"明太チーズ海鮮もんじゃ味"を表現した。

「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」(希望小売価格236円/税別)は、「チリトマトヌードル」のスープをベースに、豆板醤 (トウバンジャン) と味噌のコク、生姜やニンニクなどの香味野菜の旨みを合わせたエビチリ風のスープを、エビやトマトといった具材と一緒に味わうことで、"エビチリトマト味"が楽しめる。