天下一品は10月1日～11月10日まで、「アプリで天下一品祭り」を全国の店舗で開催する(一部店舗除く)。

ラーメン注文で無料クーポンをプレゼント

10月1日の"てんかいっぴんの日"にラーメンを1杯注文すると「ラーメン(並)1杯無料クーポン」が公式アプリ内で進呈される。対象商品は並・大・特大・定食(セット等)であり、ミニラーメン単品・お子様ラーメン・デリバリー・家麺は対象外。持ち帰りラーメン・オンラインショップ・宅配サービスも対象外となる。クーポン進呈は10月1日の営業開始から営業終了までの当日限りとなり、利用期間は10月2日営業開始から11月30日営業終了までとなる。

アプリでスピードくじキャンペーン

また、10月2日～11月9日の期間は、オリジナルグッズが当たる"ハズレなし"の「アプリでスピードくじキャンペーン」を開催する。店内にてラーメン1杯(お持ち帰りラーメン含む)を注文すると、公式アプリ上でスピードくじに挑戦できる。スピードくじに参加すると、もれなく参加賞として「50円割引クーポン」が必ずもらえる。さらに当選すれば、A賞「こってりレジャーシート」や、B賞「こってりトランプ」がもらえる。開催期間は10月2日～11月9日まで。

なお、ラーメン(並)1杯無料クーポンやアプリでスピードくじキャンペーンなど、天下一品祭りへ参加するには、公式アプリのインストールが必要となる。