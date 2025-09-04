物語コーポレーションが展開する「焼肉きんぐ」は9月17日、「韓国フェア」を全店で開催する。

韓国フェア

今回のフェアでは、韓国のトレンドを焼肉きんぐ流にアレンジした料理を揃えた。「チュクミサムギョプサル」(649円)は、韓国料理の定番である"チュクミ(タコの辛味噌焼き)"と"サムギョプサル"を組み合わせた商品。ぐるっと巻いた薄めのサムギョプサルに、温めたチュクミの旨味が相性抜群だという。

「韓式だれカルビ」(649円)は、明洞のドラム缶焼肉をイメージした、オリジナルの香味野菜ダレにつけて食べる一品。

韓国ではポピュラーな「ムルマンドゥ(水餃子)」(429円)も楽しめる。両端がくるっと丸まった形と、つるっともちもちな食感が特徴の水餃子。

「フライドポテト ～マヌルパン味～」(319円)は、韓国でも話題のマヌルパンをシーズニングにした、ガーリックとチーズ風味のフライドポテト。

「悪魔のチュモッパ(韓国風天かすおにぎり) 」(539円)は、背徳的な"天かす"と"めんつゆ"を混ぜて握って食べる一品。

その他、韓国の定番「辛ラーメン キムチ」(539円)や、日本でも人気な「10ウォンパン」(429円)が食べ放題メニューに登場する。