龍幸伸(たつ・ゆきのぶ)によるマンガ作品『ダンダダン』。幽霊を信じる女子高生・綾瀬桃(あやせ・もも/モモ)と、UFOを信じるオカルトマニアの同級生・高倉健(たかくら・けん)、通称:オカルンがそれぞれ、互いの理解を超越した怪現象に遭遇し、妖怪や宇宙人と対峙する非日常的な戦いへと巻き込まれていくオカルティック怪奇バトル&ラブコメディ作品です。

同名を原作としたテレビアニメも、第2期が2025年7月より放送が開始され、大きな話題となっています。そんな『ダンダダン』ですが、実写化された場合にはどんな配役になるのか、ファンであれば大いに気になるところではないでしょうか。

そこで今回はマイナビニュース会員405人に、同作のメイン・キャラクターの一人、綾瀬桃(モモ)について、「もしも実写化するなら誰に演じてほしいか」を聞きました。その結果をランキング形式でご紹介します。

『ダンダダン』をもしも実写化するなら、モモは誰に演じてほしい？

綾瀬桃(モモ)は『ダンダダン』のヒロインで、霊媒師の祖母を持つ女子高校生。幽霊は信じるものの、宇宙人には否定派の立場。ギャル風の外見に反し正義感が強く、勝ち気な性格です。いじめられていたオカルンを助けたことをきっかけに、様々な怪奇現象へ巻き込まれていきます。

UFOの存在を否定するため向かった廃病院で宇宙人に遭遇し、超能力(サイコキネシス)が覚醒。怪異との戦いを通じてオカルンとの絆や、秘めた恋心を育んでいきます。

そんな綾瀬桃(モモ)を、実写化作品では誰に演じてほしいかを聞いたところ、結果は以下の通りとなりました。(自由回答から集計)

1位：橋本環奈(19票)

2位：浜辺美波(12票)

3位：広瀬すず(11票)

4位：原菜乃華(5票)

4位：今田美桜(5票)

1位：『橋本環奈』

『ダンダダン』をもしも実写化するなら、綾瀬桃(モモ)は誰に演じてほしいかを聞いたところ、ランキングの1位には、橋本環奈(はしもと・かんな)が輝きました。

橋本環奈は1999年2月3日生まれ。地元・福岡のアイドルグループに所属し、2013年、活動中に撮られたイベント写真「奇跡の一枚」が拡散され、「1000年に一人の逸材」として一躍注目を集めました。

2016年、映画『セーラー服と機関銃－卒業－』で初主演し、同作で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。その後『銀魂』(2017年/2018年)、『キングダム』(2019年ほか)、NHK朝ドラ『おむすび』(2024年)など数々の話題作に出演しています。

今回のアンケートでは「演技力がある」「キャラクターに合いそう」「いま一番観たい女優」などの声が届いています。

ユーザーコメント

「勝気なところが似合っていると思う」(男性・32歳)

「橋本環奈なら、なんでも演じられると思います」(男性・44歳)

「潤んだ瞳がモモのイメージにピッタリ」(男性・48歳)

「はっきりものを言う所や正義感の強いモモのイメージが、橋本環奈さんによく合っている」(女性・46歳)

「アニメの実写化で経験豊富だから」(男性・49歳)

「可愛らしい見た目ですが、度胸があるというか、肝が据わっているところがモモに似ていると思うからです」(男性・45歳)

2位：『浜辺美波』

2位には、浜辺美波(はまべ・みなみ)がランクイン。浜辺美波は、2000年8月29日生まれ。2011年、第7回『東宝シンデレラ』オーディションを機に芸能界入りしています。

2017年、ベストセラー小説の映画化作品『君の膵臓をたべたい』にて主人公を演じ、数々の映画賞を受賞しました。

その後も『映画 賭ケグルイ』(2019年/2021年)、『約束のネバーランド』(2020年)、『ゴジラ‑1.0』(2023年)、NHK連続テレビ小説『らんまん』(2023年)などの話題作にてヒロインを演じています。また、2026年放送予定の大河ドラマ『豊臣兄弟!』では寧々役での出演が決まっています。

コメントでは、「演技が上手いと思う」「顔と雰囲気が似てる」「かわいいから」などがありました。

ユーザーコメント

「見た目から合っていると思う」(男性・26歳)

「感情がうまく演技できそう」(男性・48歳)

「キャラクターの雰囲気に合ってるから」(男性・47歳)

「浜辺美波ちゃんの強気の役を見たいから。モモで新たな一面になりそう」(女性・26歳)

3位：『広瀬すず』

第3位にランクインしたのは、広瀬(ひろせ)すずでした。広瀬すずは、1998年6月19日生まれ。2012年に雑誌『Seventeen』専属モデルとしてデビューし、2013年にドラマ『幽かな彼女』で女優デビューを果たします。

2015年、ドラマ『学校のカイダン』で連続ドラマ初主演。同年公開の映画『海街diary』で、日本アカデミー賞新人賞を受賞し。注目を集めました。その後、映画『ちはやふる』シリーズ(2016年/2018年)、『四月は君の嘘』(2016年)など多くの映画作品に主演。さらにNHK朝ドラ『連続テレビ小説 なつぞら』(2019年)ではヒロインも務めています。

今回のアンケートでは、「かわいいので似合います」「強気なイメージがある人だから」といった意見が寄せられています。

ユーザーコメント

「キャラクターが似合うから」(女性・38歳)

「勝気なところが似合う」(男性・44歳)

「ミステリアスでかわいいので似合うと思いました」(女性・36歳)

「一見するとツンデレだが、しっかり者のところ」(男性・41歳)

4位：『原菜乃華』

第4位には、原菜乃華(はら・なのか)が入りました。原菜乃華は、2003年8月26日生まれ。子役からキャリアをスタートし、現在は俳優・声優として活躍しています。

大ヒット映画『すずめの戸締まり』(2022年)では声優初挑戦ながら主演を務め、第18回声優アワード新人賞を受賞。2023年、ヒロイン役を務めた映画『ミステリと言う勿れ』の演技で第47回日本アカデミー賞新人賞を受賞しました。また2025年にはNHK朝ドラ『あんぱん』ではヒロインの妹役を演じています。

透明感ある演技と多彩な表現力で、次世代を担う注目女優として注目を集める原菜乃華。「雰囲気があっている」「しっかりしてそうなところがいい」などのコメントがありました。

ユーザーコメント

「とても似ていて演技力も凄く、キャラにピッタリ」(男性・48歳)

「モテる部類の雰囲気が合っていると思うから」(男性・46歳)

4位：『今田美桜』

同じく第4位にランクインしたのは、今田美桜(いまだ・みお)でした。今田美桜は、1997年3月5日生まれ。高校生の頃に地元でスカウトされ芸能活動を開始し、大きな瞳と明るい笑顔が魅力的な「福岡で一番かわいい女の子」として注目を集めました。

上京後に出演したドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』(2018年)でブレイク。以降、『3年A組-今から皆さんは、人質です-』(2019年)、『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』(2019年/2021年)、『トリリオンゲーム』(2023年)など話題作に多数出演。また、2025年前期のNHK朝ドラ『あんぱん』でヒロインに抜擢されたことも記憶に新しいところです。

そんな彼女へは、「似合うと思います」「かわいいから」などのコメントが寄せられました。

ユーザーコメント

「カワイイから」(女性・47歳)

「可愛くて演技が上手で、どことなくモモに雰囲気が似ている」(男性・42歳)

実写版『ダンダダン』、モモ役ランキングのまとめ

アンケートの結果、『ダンダダン』をもしも実写化するなら、綾瀬桃(モモ)役を演じてほしい俳優の1位には、橋本環奈が輝きました。

綾瀬桃、通称「モモ」は霊媒師の家系で、幽霊は信じるが宇宙人は信じない女子高生。オカルンと出会ったことでや妖怪など数々の怪異に巻き込まれ、共に戦うようになります。

口は悪いけれど正義感が強く、人間らしい優しさと勇気とで周囲を支えるモモ。彼女を演じるに際しては、見かけのかわいさだけではない、芯の強さを感じさせてくれることが大きなポイントかもしれません。今回はいずれも、そんなモモ役にふさわしい女優さんたちがランキングされているのではないでしょうか。

調査時期: 2025年8月8日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計405人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

