『Dモーニング』＆『コミックDAYS』(講談社)で連載中の、“今一番、世界の情勢がわかる地政学漫画"『紛争でしたら八田まで』(著・田素弘)のTVアニメ化が、9月14日に発表された。また、TVアニメ化決定を記念し、期間限定で第30話まで(単行本1～3巻収録分＋α)の無料配信も実施する。

同作は、地政学リスクコンサルタントの八田百合が世界を飛び回り、知性(チセイ)と地政(チセイ)と荒(プロレス)技で各地で起きる“紛争”を解決していく作品。コミックスは累計120万部を突破、最新第20巻が9月18日に発売される。

『紛争でしたら八田まで』イントロダクション

混迷する現代社会――

国境紛争に人種対立、宗教問題、テロ、貧困、犯罪カルテル……。

人々が暮らし、そこに土地がある限り、争いの種が尽きることはない。

迷信と呪術が渦巻く秘境から、

高層ビルが建ち並び情報が集まる最先端都市まで。

各地で起きる“紛争”を解決すべく、世界を飛び回るのは、

地政学リスクコンサルタント・八田百合。

常識では推し量れないさまざまな争いごとを、

知性(チセイ)と地政(チセイ)と荒(プロレス)技で、

見事に解決してみせる。

果たして八田の行方に待ち構えているのは、

いったいどんな揉めごとなのか。

観ればきっと、

世界の「今」（と「美食＆寄食」）に少しだけ詳しくなれる、

チセイ派エンターテインメント！

期間限定で第30話まで無料公開!

TVアニメ化決定を記念して、講談社の漫画アプリ「コミックDAYS」では、9月24日までの期間限定で、第30話まで(単行本1～3巻収録分＋α)の無料化がスタートしている。

(C)田素弘/講談社