「ダンダダン」は少年ジャンプ＋にて2021年から連載している、龍幸伸著の人気漫画。現在TVアニメの第二期が2025年7月3日から放送されています。霊媒師の家系に生まれた女子高生・綾瀬桃（モモ）と、同級生でオカルトマニアの高倉健（オカルン）が、迫りくる怪奇に挑む、オカルティックバトル＆青春物語です。

また、主人公たちと同じくらい活躍しているのが、モモの祖母である綾瀬星子。ドドリア三太という名前で霊媒師をしており、家に結界を張れるほどの実力者で、モモたちに助言を与えています。孫がいるとは思えない若々しさが印象的ですね。

そこで今回は「『ダンダダン』の綾瀬星子を実写化するなら誰に演じてほしい? 」というアンケートをマイナビニュース会員に実施。その中らマイナビニュース編集部がピックアップした5名をご紹介します。

「ダンダダン」綾瀬星子を実写化するなら誰に演じてほしいですか?

続いて、5名の概要とコメントをご紹介します。

天海祐希（7票）

まず最初に紹介するのは天海祐希。1987年、73期生として宝塚歌劇団に入団。1993年に月組トップスターに就任し、1995年12月に退団。現在は女優として活躍しています。

171cmの長身、また元宝塚の月組トップスターということもあり、今までの出演作品も格好良い女性を演じていることが多い天海祐希。そのイメージから、ユーザーコメントでも綾瀬星子をイメージする方が多く見受けられました。

オススメコメント

見た目も若々しいから（40代男性）

かっこよくてパワフルな感じだから（40代男性）

雰囲気が大好きなので 是非出て欲しいです（40代女性）

菜々緒（5票）

次に紹介するのは菜々緒。レースクイーンやラウンドガールでの活動から芸能活動を始め、ファッション雑誌のモデルを経て女優デビュー。「白ゆき姫殺人事件」「ファーストクラス」「おんな城主 直虎」などに出演しています。

天海祐希同様、抜群のスタイルを持ち、悪女やクールビューティーな役柄を演じることが多いので、ユーザーコメントも多く寄せられています。

オススメコメント

かっこいい女性の雰囲気がピッタリだと思う（40代男性）

年齢的には全然違うが、若々しい見た目と派手な感じが共通している（30代男性）

綾瀬はるか（4票）

次に紹介するのは綾瀬はるか。2000年、第25回ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞し、芸能界デビュー。その後、2001年に「金田一少年の事件簿」にて女優デビュー。「世界の中心で、愛をさけぶ」「ホタルノヒカリ」など、数々の話題作に出演し、2013年にはNHK大河ドラマ「八重の桜」にて主演を務めています。

ユーザーコメントでは「雰囲気が合っている」というような声が寄せられていました。

オススメコメント

雰囲気があっている（40代男性）

仕草が似合いそう（40代男性）

小池栄子（4票）

次に紹介するのは、小池栄子。スカウトをきっかけに芸能界入りし、98年に女優デビュー。グラビアアイドルとしても絶大な人気を獲得し、MCとしても数々のTV番組に出演。女優業では個性的な役柄もこなし、マルチに活躍しています。

ユーザーコメントでは、「いいキャラを演じそう」「容姿と多彩な演技力から」という声が寄せられていました。

オススメコメント

いいキャラを演じそうだから（40代男性）

容姿と多彩な演技力から（40代男性）

水樹奈々（4票）

最後に紹介するのは、水樹奈々。1998年に声優デビュー。「NARUTO」「リリカルなのは」「ハートキャッチプリキュア!」など、数々の人気アニメ作品に出演。また、2000年には歌手デビュー。紅白にも出演し、マルチに活躍しています。

アニメ版の綾瀬星子の声も務めているので、そのイメージから投票している方もいたようです。

オススメコメント

アニメ版では声優を担当しており、本人は実写ドラマにも出ているので問題ないと思う（30代男性）

年齢不詳でかっこいい感じなので（40代男性）

まとめ

「ダンダダン」綾瀬星子を演じてほしい女優のアンケートをご紹介しました。イメージに当てはまる人はいましたでしょうか?アンケート結果を見ると、星子らしい格好良いイメージのある女優が多く票を集めているようです。今回ピックアップした5名は全員、クールな星子を演じてくれるのではないでしょうか。

TVアニメ「ダンダダン」は現在2期が放送中。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね!

調査時期: 2025年8月8日 調査対象: マイナビニュース会員 調査数: 男女合計405人 調査方法: インターネットログイン式アンケート