『映画ドラえもん』シリーズ最新作、『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』が、2027年3月5日に公開されることが決定。ティザービジュアルと、本編映像初公開となる特報映像が9月15日に解禁された。

2027年の大冒険、舞台は19世紀のイギリス!

『映画ドラえもん』シリーズ46作目となる『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』は、19世紀のイギリスを舞台に、ドラえもんとのび太たちが、21世紀の日本から時空を越え、壮大な大冒険を繰り広げる完全オリジナルストーリー。

本作の監督を務めるのは、TVアニメ「ドラえもん」に2020年より携わり、数々のエピソードを手掛けてきた森山瑠潮。本作で満を持して『映画ドラえもん』シリーズ初参加となる。また、脚本を手掛けるのは、劇団「ヨーロッパ企画」の代表として、舞台『サマータイムマシン・ブルース』や『曲がれ!スプーン』など、時間やSFをテーマにした数々の人気作を生み出してきた上田 誠。舞台のほか、映画やテレビドラマなど幅広いジャンルで活躍し、TVアニメ「ドラえもん」では2024年の誕生日スペシャル「のび太とギリシャのケーキ伝説」を担当した。『映画ドラえもん』シリーズ初参加となる両名が紡ぐ、新たな大冒険になりそうだ。

また、ノスタルジックな世界観が広がる、蒸気時間車とドラえもん＆のび太のティザービジュアルも解禁。蒸気時間車をバックに、19世紀のイギリスファッションに身を包んだドラえもんとのび太が描かれたティザービジュアルで、まるで19世紀の世界を訪れたドラえもんとのび太が、蒸気時間車とともに記念写真を撮っているかのような一枚だ。

「これは、過去と未来をつなぐ“時間”の物語――」というキャッチコピーも相まって、これから始まる大冒険への期待が高まる一枚となっている。

本編映像初公開となる特報映像を解禁!!

本編映像初公開となる特報映像も解禁された。「イギリス…!? ロンドンがあるとこ?」と、目を輝かせるのび太とともに、ドラえもんたちはタイムマシンで19世紀のイギリスへ。歴史を感じさせる当時のイギリスの街並みや、19世紀の衣装に身を包んだドラえもんとのび太たちの姿が次々と映し出され、これから始まる大冒険への期待が高まる。さらに、ドラえもんの「出発、進行!」の掛け声とともに走り出すのは、光る線路を駆け抜ける本作のキーアイテム“蒸気時間車”。蒸気を上げながら時を超えて進むその姿は、これまでにない壮大な物語の幕開けを予感させる。

しかし、映像は一転……。突然、画面が巻き戻され、ドラえもんがかぶっていたシルクハットが落下。「時間の流れが、変わってる!」と叫ぶドラえもんと、のび太たちを待ち受ける運命とは? 時を超えた物語の行方に注目したい。

作品概要

公開時期： 2027年3月5日(金)公開

タイトル： 『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』

原作：藤子・F・不二雄

監督：森山瑠潮

脚本：上田誠

キャスト：ドラえもん/水田わさび、のび太/大原めぐみ、しずか/かかずゆみ、ジャイアン/木村昴、スネ夫/関智一

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2027