江崎グリコの「ジャイアントコーン」ブランドは、講談社「週刊少年マガジン」「別冊少年マガジン」発の漫画とコラボレーションした「ザクザク感で魂を燃やせ！無敵のオールスターズキャンペーン」の第2弾を、9月1日より実施する。今回のキャンペーンでは、大人気漫画「FAIRY TAIL」「進撃の巨人」「ブルーロック」とコラボレーションする。

「ジャイアントコーン」は、トッピングのナッツやチョコレートからはじまり、アイス、コーン、先端の「チョコだまり」まで、食べ進めるほどに食感や味わいが変わり、最初から最後まで「ザクザク感」が楽しめるアイスだ。

963年の発売以降、そのおいしさは60年以上にわたって進化を続け、コーンアイスのパイオニアとして多くのファンに愛されてきた。同キャンペーンでは、3つの大人気漫画のキャラクターが、それぞれ「ジャイアントコーン」の特長である「ザクザク感」を熱く伝えるオリジナルデザインパッケージの商品を発売する他、キャンペーン期間中に「ジャイアントコーン」を購入してLINEアカウントから応募すると、「ジャイアントコーン」を立てることができるオリジナルグラスセットや、オリジナルアクリルスタンドセットが当たるプレゼントキャンペーンも実施する。

「ジャイアントコーン」は、これからも満足感のあるおいしさや楽しい食感を通して、家事や仕事、勉強など、毎日を頑張る皆さまに元気と活力をお届けする。

オリジナルデザインパッケージについて

各作品のキャラクターが「ジャイアントコーン」のザクザク感について熱く伝える18種類のオリジナルデザインパッケ―ジの商品を限定発売する。

めくり口の見分け方

あけくち(OPENマークの後ろ)に隠れているイラストは全部で21種類ある。そのうち3種のイラストはレアデザインとなっており、金色の枠で囲まれている。レアデザイン全3種は、あけくちの「OPEN」マークの色が通常の黒色とは異なり、ジャイアントコーン＜チョコナッツ＞は赤色、ジャイアントコーン＜クッキー＆チョコ＞は青色、ジャイアントコーン＜チョコ＆ミルク＞は白色となっている。

販売期間は9月1日～ 店頭から無くなり次第終了。対象商品は、 ジャイアントコーン＜チョコナッツ＞、ジャイアントコーン＜クッキー＆チョコ＞、ジャイアントコーン＜チョコ＆ミルク＞

また、キャンペーン期間中に「ジャイアントコーン」を指定個数以上購入してレシートを撮影し、LINEアカウントから応募すると、「ジャイアントコーン」を立てることができるオリジナルグラスセットやオリジナルアクリルスタンドセットが当たるキャンペーンを実施する。対象商品は、 ジャイアントコーンブランド全商品。応募期間は、9月1日11:00～11月30日23:59。レシート有効期間は、9月1日～11月30日。

3種類からえらべる! オリジナルグラスセット イメージ

＜Aコース＞は、3種類からえらべる！オリジナルグラスセット 合計150名様、FAIRY TAIL オリジナルグラスセット(5種1セット)：50名様、進撃の巨人 オリジナルグラスセット(5種1セット)：50名様、ブルーロック オリジナルグラスセット(5種1セット)：50名様。

対象商品15個購入(シール5枚)で一口応募可能。賞品の仕様は予告なく変更となる場合がある。

3種類からえらべる! オリジナルアクリルスタンドセット イメージ

＜Bコース＞は、3種類からえらべる！オリジナルアクリルスタンドセット 合計720名様、FAIRY TAIL オリジナルアクリルスタンドセット(5種1セット)：240名様、進撃の巨人 オリジナルアクリルスタンドセット(5種1セット)：240名様、ブルーロック オリジナルアクリルスタンドセット(5種1セット)：240名様。

対象商品5個購入(シール5枚)で一口応募可能。賞品の仕様は予告なく変更となる場合がある。

応募方法は以下の通り。

STEP1：キャンペーンサイトへアクセスし、「マイページへ」ボタンをタップすること。STEP2：レシートを読み込むボタンをタップし、購入された対象商品の個数を入力すること。対象商品を購入したレシートを撮影し、送信すると、購入商品に応じたシールがたまる。STEP3：シールをためてお好きなコースを選んで「応募する」ボタンをタップすると、応募完了。STEP4：キャンペーン期間終了後、厳正なる抽選の結果、当選者には12月下旬頃までに 「LINEで応募 お知らせ」LINE公式アカウントから当選通知が届く。

(C)真島ヒロ／講談社 (C)諫山創／講談社 (C)金城宗幸・ノ村優介／講談社