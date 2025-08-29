築地銀だこを展開するホットランドホールディングスは9月8日、ロサンゼルス・ドジャースとのコラボ商品第3弾、MLB 2025シーズン「スパイシーキャビア ～明太だれとすだち～(1舟8個入り)」(持ち帰り842円、店内飲食858円)を日本国内の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)で発売する。

同商品は、日本の人気食材 「明太子」 を主役とし、柑橘の香り豊かな 「すだち」 と組み合わせたもので、明太子の風味や食感、爽やかな味わいが楽しめる。近年、アメリカでは 明太子 が、 "Spicy Caviar(スパイシーキャビア)"として注目を集めており、同商品はそんなトレンドにもマッチした一品となっている。アメリカではフレッシュな 「ライム」 を添えた現地仕様で先行販売し、アルコールとの相性の良さに加え、華やかな 「明太だれ」 が映える見た目の美しさも現地にて高く評価された。

フレッシュな 「すだち」 を絞ると、さっぱりと爽やかな味わいに

アツアツのたこ焼に、かつおと昆布のだしを利かせた、やさしい甘さの「和風醤油だれ」と、香り豊かなかつおとさばをブレンドした「削り節」をトッピング。さらに、風味と食感の違いを楽しめるよう、シャキシャキの 九条ねぎと白ねぎの2種類を合わせた 「ねぎ」を贅沢に使用している。主役となるのは、博多明太子をふんだんに使った特製「明太だれ」。香ばしい白ごまを散らし、仕上げにフレッシュな「すだち」を添えて提供する。まずはそのままで味わい、途中ですだちをギュッと絞ることで、ふわっと爽やかな香りに包まれ、旨味×スパイス×柑橘の絶妙なハーモニーが楽しめる。

「くじ引きキャンペーン」開催

また、ドジャースコラボ第3弾の販売開始を記念し、9月8日より対象商品の購入者を対象とした「くじ引きキャンペーン」を開催する。本キャンペーンでは、対象商品を1舟購入につき1回、くじ引きに参加できる。くじの中には、次回利用できる「ぜったいうまい!!たこ焼(ソース・8個入り)」 の1舟無料券 が当たるチャンスも。

くじ引きキャンペーン

ドジャース×築地銀だこ

築地銀だこは2024年、米国メジャーリーグのプロ野球球団「ロサンゼルス・ドジャース」とパートナーシップ契約を締結し、同球団の本拠地であるドジャー・スタジアムに出店した。2024年には日本のたこ焼きを現地の人々にも親しみやすい味にアレンジした第1弾 「チーズ&ワカモレ」 を、球団と共同で開発・販売。"日本らしい商品"への要望が多く寄せられたことから、第2弾では"和"の食文化を盛り込んだ 「濃厚魚介系UMAMIたこ焼」を2025年3月に販売した。