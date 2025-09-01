アイドルや声優など、推しと直接触れ合うことができる握手会。実は今、広島県福山市の福山市立動物園での握手会(?)がSNSで話題に。ただちょっと、危険が伴うのだとか……。

握手会の会場はこちらです!

こちらは、同園内のとあるバックヤード。この扉の向こうにアイドル並みにかわいい動物がいるのですが、よく見ると「手が出る 注意!!」という貼り紙が。実は、安易に扉に近づくと……

ドアノブの隙間からぴょこぴょこと手が! かわいいお手手ですが、鋭い爪もあるのだとか。うかつに握手を求めてはいけません。油断していると……

「シャーッ!!」と、こんなに長く手が出てくることも。これは危ない!! 握手をするのは難しそうです(笑)。

さて、こちらの手。いったい誰のお手手なのでしょうか?

正解は、サーバルのディーンくんでした。シャープな横顔がカッコいいですね。

檻の中にいるときも元気なディーンくん。この動画を見た人からは、「おてて なが～い 握手したいっ」「危険な握手会w」「かわいいけど、ネコ科だからすぐ引っ掻かれそう笑」「器用だな〜」「危ないけどかわいい」といった声が。執筆時点までに3.6万ものいいねが寄せられています。

また、「可愛いけど飼育員さんタイミングはかるの大変そうw」という声も。この状況に飼育員さんは、「ドア交換のチャンスがあったら、普通のドアノブタイプに変えてもらいましょうね…」(@FukuyamaZooより引用)とポストしていました。