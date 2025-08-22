“動かない鳥”として知られ、唯一無二の雰囲気や、落ち着いた佇まいで人気のハシビロコウ。そんなハシビロコウの水浴びシーンとは……?

YouTubeでは、静岡県掛川市にあるテーマパーク「掛川花鳥園」で暮らすハシビロコウ・ふたばさんの水浴び動画が話題に。公式YouTubeチャンネルが投稿した可愛くて個性的なスタイルに、大きな反響が寄せられています。

ハシビロコウのふたばさん ※画像はYouTubeチャンネル「掛川花鳥園バード」（@kakegawakachoen）より引用

水の中に入り、リラックスしている様子のふたばさん。こちらの動画は、貴重な様子の撮影に成功したハシビロコウ担当のバードスタッフ・副島さんによる、愛とユーモアにあふれた字幕も見どころです。

くちばしを水につけたり、じっとカメラを見つめたりしてのんびり過ごし、撮影開始から5分ほど経つと……、

水面に思い切りダ～イブ!!さらに、副島さんの喜びが伝わる字幕が続きます。この何とも言えない表情、まさに水も滴るいいハシビロコウ……!!

手ブレにより静止画に

2回目の水浴びの途中では、手ブレが発生して静止画に変わるサプライズも。感動のあまり(!?)の現象なのか、ふたばさんが愛されている様子がわかります。

その後もふたばさんは水を楽しみ、5回目の水浴びでは、なんと羽が出現! そして最後はキュートなお風呂スタイルに、水面に浮かんだ“ふたばパウダー”まで。要素が盛りだくさん過ぎて、とにかく尊い……!!

お風呂スタイル

動画には「癒されます」「お風呂スタイルがめちゃめちゃ可愛い〜」など、ふたばさんにハートを射抜かれた多くの人のコメントが。また、「撮影成功おめでとうございます」「やりましたね!」と、レアな水浴びシーンを撮影できた副島さんへのお祝いの声も寄せられていました。

詳しい水浴びの様子や日々のふたばさんの様子は、今回の動画や「掛川花鳥園」の公式YouTubeチャンネルをぜひチェックしてみてくださいね。