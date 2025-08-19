個性的な柄の代表格であるヒョウ柄ですが、実際にヒョウの模様をじっくりと観察したことはありますか? 実は、よ〜く見てみると、ヒョウ柄ではない部分があるのだとか。

まずは、ヒョウを正面から見てみましょう。

凛々しい表情がたまらないですね。一般的なヒョウ柄というと、イエロー系の地に、黒やこげ茶色に縁どられた不規則な斑点模様が散りばめられたものを指すと思うのですが、富士サファリパークによると、足先は……

ヒョウの足先は、

一般的に言われる「ヒョウ柄」ではなく

細かい水玉模様 👀

じっくり観察しよう👀

(@fuji_safari1980より引用)

ヒョウの足先が、まさかの水玉模様とは! てっきり全身ヒョウ柄かと思っていましたが、“思い込み”ってやつでしたね。

この事実に、SNSでは「ホントだ!!草間彌生さんチックだ」「うはぁ!!可愛いっっ」「ひょうが溶けてみずのつぶに」「あんよかわゆい」といった反応が寄せられています。ネコ科のあんよって可愛いですよね。水玉模様なら尚更。肉球ぷにぷにしたくなっちゃいます!

さて、富士サファリパークではこの夏、ヒョウのエサあげ体験を実施中。夏休み期間だけの限定イベントで、大変人気なのだとか。ヒョウを間近で観察できる絶好の機会です。ぜひ、足を運んでみてくださいね。