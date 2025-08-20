多摩動物公園(東京都日野市)では8月、20時まで楽しめる「サマーナイト」を開催しているのですが、先日、薄暗い園内で不気味に浮かび上がる白い物体の目撃情報が! ふらふらとお化けにも見えるこの白い物体、その正体とは……⁉

先日のサマーナイトの日、

薄暗くなってきた頃、園内で見てしまったんです。

草木の中に浮かぶ白い・・・

え?え?お、おばけ～!?

(@TamaZooParkより引用)

お寺にある釣鐘のような形をしたこちらの白い物体、いったい何だと思いますか? サマーナイトに現れたというだけあって、たしかにお化けのようにも見えますね。

多摩動物公園【公式】がポストしたこの画像に、SNSでは「妖怪白坊主?」「笑 可愛すぎるおばけ」「なんかの新種のキノコ」「こ、これはお尻?」「この視点で見ると何がなんだか分からない」といった声が。この中に正解はあるのでしょうか?

さて、答え合わせです。

こ、これは、

道草をバクバク食べる、

妖怪バクバク～!

.

ではなく、マレーバクでした!

ホっ。

(@TamaZooParkより引用)

マレーバクのお尻だったんですね(笑)。

正体が明らかになると、「びっくりしたぁ…(ﾟωﾟ)バクさんでしたか!!」「www何も知らないで暗闇で見たら息が止まるかも⁉」「高度なトリック! バクさんすごい」といった反応が寄せられていました。模様がはっきりと分かれているマレーバクならではのトリック、すっかり騙されてしまいました。暗闇で真後ろから見たら、間違いなく息が止まっちゃいますね。

さて、同園の「サマーナイト」は23日にも開催されるそう。野生のコウモリが飛び交う姿や、フクロウの鳴き声をはじめ、夜だからこそ感じる動物たちの息遣いや足音も。また、岩だと思っていたものが突然動くこともあるのだとか。この機会にぜひ、昼間とは違った動物たちの姿を感じてみてはいかがでしょうか?

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部