我が子の“初めて”は親としてもドキドキの瞬間。それは人間だけでなく、ビーバー親子にとっても同じなようです。

埼玉県の東武動物公園の公式YouTubeチャンネルに投稿された動画「チビーバー、プールデビューの撮影に成功! 」をご紹介します。

東武動物公園公式YouTubeチャンネルより

今回プールデビューをするのは、今年の6月26日に誕生したアメリカビーバーの赤ちゃん。プールサイドから、お母さんのいるプールをのぞき込んで……

東武動物公園公式YouTubeチャンネルより

お母さんが「入っておいで」と呼んでいるのでしょうか? 意を決してプールにダイブ!!

東武動物公園公式YouTubeチャンネルより

するとお母さんはチビーバーをくわえてスイーっと泳いでいきます。もしかしてプールの浅いところへ運んでいるのでしょうか?

東武動物公園公式YouTubeチャンネルより

ただただ運ばれるチビーバー、可愛い。





東武動物公園公式YouTubeチャンネルより

その後、再び入水を試みるチビーバー。しかしまたすぐ回収されていきました。





東武動物公園公式YouTubeチャンネルより

最後はプールで疲れたのか、ぐっすりお眠りになりました。

東武動物公園公式YouTubeチャンネルより

この動画のコメントには、「お母さんは好奇心旺盛なチビーバーちゃんが心配でなりませんね」「チビーバーちゃんのチャポンめちゃくちゃ可愛かったです」「最後に巣に仕舞われちゃって笑った」「可愛くて何度も見てしまう」「赤ちゃんでもちゃんと泳げるんですね」と、チビーバーの成長を見守る声が。

みんなに愛されているチビーバー、元気に育ってね!