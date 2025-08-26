我が子の“初めて”は親としてもドキドキの瞬間。それは人間だけでなく、ビーバー親子にとっても同じなようです。
埼玉県の東武動物公園の公式YouTubeチャンネルに投稿された動画「チビーバー、プールデビューの撮影に成功! 」をご紹介します。
今回プールデビューをするのは、今年の6月26日に誕生したアメリカビーバーの赤ちゃん。プールサイドから、お母さんのいるプールをのぞき込んで……
お母さんが「入っておいで」と呼んでいるのでしょうか? 意を決してプールにダイブ!!
するとお母さんはチビーバーをくわえてスイーっと泳いでいきます。もしかしてプールの浅いところへ運んでいるのでしょうか?
ただただ運ばれるチビーバー、可愛い。
その後、再び入水を試みるチビーバー。しかしまたすぐ回収されていきました。
最後はプールで疲れたのか、ぐっすりお眠りになりました。
この動画のコメントには、「お母さんは好奇心旺盛なチビーバーちゃんが心配でなりませんね」「チビーバーちゃんのチャポンめちゃくちゃ可愛かったです」「最後に巣に仕舞われちゃって笑った」「可愛くて何度も見てしまう」「赤ちゃんでもちゃんと泳げるんですね」と、チビーバーの成長を見守る声が。
みんなに愛されているチビーバー、元気に育ってね!