俳優・六角精児さんが「酒」と「鉄道」という偏った視点により、日本を再発見するNHKの旅番組『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』。最新作となる第40弾は初夏の佐賀県・長崎県を旅し、長崎本線や大村線の列車に乗車する。8月14日から2週連続スペシャルで放送される。

今回の旅は佐賀県の鳥栖駅からスタート。長崎本線を旅し、佐賀県・長崎県を巡る人気の観光特急列車「ふたつ星 4047」も満喫する。「肥前浜宿の“酒蔵通り”で味わう佐賀の酒」を楽しみ、「ムツゴロウの丸焼きをテイクアウト」する場面も。長崎駅から長崎電気軌道の路面電車の路面電車に乗車するほか、フェリーで「軍艦島」の隣にある高島へ向かい、産業遺産と名物トマトを堪能する。「諫早の居酒屋で有明海の味」も楽しむ。

大村線の列車にも乗り、海が目の前の千綿駅でのんびりする場面や、難読駅名「南風崎」も紹介。「大正時代に建てられた旧日本軍・針尾送信所の135mアンテナ塔」も登場する。

2週連続スペシャルの1本目「初夏・長崎本線、大村線を呑む!」は、8月14日の21時から21時59分までNHK BSプレミアム4Kで放送。8月19日12時からNHK BSプレミアム4Kで再放送、同日19時からNHK BSでの放送も予定している。2本目「初夏・大村線、松浦鉄道を呑む!」は、8月21日の21時からNHK BSプレミアム4Kで放送され、8月26日の12時からNHK BSプレミアム4Kで再放送、同日19時からNHK BSでの放送も予定している。