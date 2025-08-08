地震大国である日本で暮らす以上、災害から身を守るための備えは必須です。小学校では椅子に防災頭巾を備え付け、避難訓練の度にかぶったりしましたが、その防災頭巾にまさかの「ぬい用」が登場し、SNSで話題となっています。

【ぬい用防災頭巾】

全4種 ¥400(税込)

※8月7日より順次発売予定

https://tarlin-capsule.jp/product/589

.

ぬいぐるみ用の小さな防災頭巾が登場‼️

大切なぬいを危険から守りましょう🧸❤️‍🩹

(@tarlin_ccより引用)

こちらは、8月7日にターリンカプセルコレクションから登場したカプセルトイ「ぬい用防災頭巾」(1回400円)です。防災頭巾をかぶったぬいぐるみ、可愛いですね。

カラーは「シルバー」「きいろ」「あお」「ピンク」の4色。「シルバー」はアルミコーティング加工が施されているのだとか。また、ゴム紐付きで、ぬいぐるみの顎に引っかければしっかりフィット。ぬいの頭をちゃんと守ってくれるんです。さらに、名前や住所などを書き込むことのできるワッペンも付いていて、万が一、避難時にはぐれてしまったとしても再会できるはず。カプセルトイと侮るなかれ。これがあれば安心です!

SNSでは、「なにこれwww」「かわいい笑」といった声とともに、「これで防災意識を高めたいな〜」「大好きなぬいちゃんにこれ着けて 防災バッグで眠らせておいたら、もしものときのメンタルケアにすごく良さそう」「絶対にあった方がいい」「みんなーーーー!!ぬいを守ろう」といった声も。

防災頭巾をかぶったぬいを目にするたびに防災意識も高まるし、大切なぬいと一緒なら避難所でも寂しくありません!

ちなみに、フィットするぬいぐるみの目安サイズは、身長約150㎜、頭囲約240㎜までとなっています。対象サイズのぬいぐるみをお持ちの方は、カプセルトイ売り場で探してみてくださいね。この機会にぜひ、愛ぬいの防災対策を!