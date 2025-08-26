「転校してきてほしい!」「イケメンすぎる」17歳・現役高校生俳優に女子高生が歓喜

「実は僕、皆さんと同じ……」

そう語ったのは、俳優の吉田剛明。26日に行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)の学校プレミアに登壇し、そのフレッシュな魅力で学生たちを魅了した。

吉田剛明

この日のイベントでは、橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田らキャスト陣が、中高生が集まった会場にサプライズで登場。予告なしの登場に、会場のあちこちからは驚きや悲鳴ともいえる歓声が上がり、観客の視線は一斉に壇上へと注がれた。

今作で映画初出演を果たした吉田がマイクを握ると、客席からは「待って! かっこいい!」といった歓声が飛ぶ。さらに吉田が「夏休み、楽しんでますか〜?」と呼びかけると、会場の熱気は一層高まった。

高校生役として出演している吉田だが、実は本人も現役高校生。現在17歳だということを明かすと、「えっ!? 嘘!?」とどよめきが起きる場面もあった。「実は僕、皆さんと同じ高校生で、青春真っ只中」と話した吉田に対して、「転校してきてほしい!」「イケメンすぎる」といった声が自然と客席からこぼれた。

現役高校生として同世代の前に立った吉田。映画初出演とは思えない落ち着いた立ち振る舞いと、素顔のままの親しみやすさで観客の心をつかんでいた。