橋本環奈、黒ドレスで二の腕スラリ　透明感に驚かされた“新人女優”とは「めちゃくちゃ肌が白くてかわいい」

女優の橋本環奈が、12日に行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)のジャパンプレミアに登壇。透明感に驚かされた“新人女優”の存在を明かした。

橋本環奈

プレミアイベントには、主演の橋本をはじめ、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、羽住英一郎監督が登壇。

前作に続いて主演を務める橋本は、スラリとした二の腕をのぞかせる、シックな黒のドレス姿で登場。落ち着いた装いながら、ひときわ存在感を放っていた。

今作で“カラダ探し”に挑む櫻井、鈴木とは、この日が初対面となった橋本。「映像で見ていた通り、皆さん瑞々しくて……ザ・青春!」と印象を語り、「5人がすごく仲良くて、それを見ているだけでほっこりします」と笑顔を見せた。

一方、今作が映画初出演となる本田真凜は、橋本への強い憧れを告白。

「個人的に橋本環奈さんがすっごく好きで……写真集も買っている」と照れながら明かし、「環奈さんが後ろを向いているときに、『耳の形まできれいだな……』と思いながらジロジロ見ていました(笑)」と、思わずファン目線で本音をこぼす場面も。

一方の橋本も、本田の透明感に驚かされたそう。

「きょうメイクさんに、真凛ちゃんのことを『めちゃくちゃ肌が白くて、かわいい』と話していたんです」と明かし、これには本田も思わず照れた表情を浮かべていた。