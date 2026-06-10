杉咲花、多部未華子との初共演に喜び「小さい頃からたくさんの作品を拝見していたので、こういった形でご一緒させていただけることがすごくうれしくて」　Prime Original新ドラマシリーズ『クロエマ』配信記念スペシャルイベント

「小さい頃からたくさんの作品を拝見していたので、すごくうれしくて」――。杉咲花が、多部未華子との初共演を振り返った。現場では「どっしり構えて引率していただいていた」と感謝し、その存在感を称えていた。

杉咲花

杉咲花、多部未華子と初共演

Prime Original 新ドラマシリーズ『クロエマ』(6月12日より世界独占配信 全5話 毎週金曜日に配信)の配信記念スペシャルイベントが9日に都内で行われ、杉咲花、多部未華子、岩瀬洋志、今泉力哉監督が登壇した。

今回が初共演となる多部について、杉咲は「小さい頃からたくさんの作品を拝見していたので、こういった形でご一緒させていただけることがすごくうれしくて」と感慨深げに述べ、「リアリティがあるかどうかだけで映らない魅力のあるドラマだと思うんですけど、シーンの中に非日常的な要素があったときに、多部さんが演じられることで一気に説得力が増すような。そんな力をお持ちの方で、どっしり構えてくださっている姿で引率していただいていました」と振り返った。

また、多部演じるクロエの魅力を聞かれると、杉咲は「クロエさんはそっけない振る舞いをよくする人なのですが、心の底では他者への興味があり、困っている人に対して何かをしたいという優しさがにじみ出ているところが素敵だなと思います」と挙げ、「(多部さんの)声の柔らかさとかわいらしさで、(クロエの強い言葉も)中和されている感じがしました」と自身の印象を語った。

イベントの最後に、杉咲は「クロエさんとエマはあまり仲がいいわけではないのですが、お互いの主張がぶつかり合ったり、口喧嘩をしたりするようなシーンも多々ありつつ、お互いに心の余裕がちょっとできたときに、相手の立場に立って何かを想像したり、力になろうとしてみる姿がすごく素敵で、人と人はゆるやかに繋がりながら近くにいることができるんだなということを感じさせてくれるような癒しをくれるドラマになっていたらいいなと思っています。あとは本当に素敵なパフェがたくさん出てくるので、良かったら、皆様もご褒美を用意してドラマと一緒に楽しんでいただけたらうれしいです」とメッセージを送った。

Prime Original 新ドラマシリーズ『クロエマ』ストーリー

恋も仕事も家も一度に失った30歳の女性・エマが、謎めいた資産家の女性・クロエの屋敷に辿り着く。二人は、ひょんなことから同居生活を始め、占いの店を開くことに。店を訪れるのは様々な悩みを抱えた人々だが、語られる相談の裏には、別の事情や本当の問題が隠れているようで、エマとクロエは占いを手がかりに、その正体を探り当てていく。

すべてが明快に解決するわけではない中で、対照的なふたりの関係もまた、少しずつかたちを変えていく。解けたり解けなかったりする謎の数々とふたりの関係を描く、甘くてちょっとダークな占いミステリー。家族でもない、友達でもない、それでも一緒にいてなぜだか心地がいい。ちょっぴり変な二人がたどり着く物語の結末とは。