「優しいだけじゃ…」鈴木福が目指す理想像とは? 後輩俳優へのフォローで光る“兄”としての一面

「優しいだけじゃダメとかあるから」

そう語ったのは、俳優の鈴木福。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)のジャパンプレミアに登場し、自身の理想像を明かした。

鈴木福

ジャパンプレミアには、鈴木のほか主演の橋本環奈をはじめ、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、本田真凜、吉田剛明、羽住英一郎監督が登壇した。

今作からシリーズに参加した鈴木。舞台挨拶では、本作への出演に特別な思い入れがあることを明かした。

「妹が『カラダ探し』の原作ファンで、前作の映画化発表のときもすごく喜んでいて! 妹がこんなにハマるのは珍しいので、僕もこの作品はすごく印象に残っています」と語り、続編への出演を“妹孝行”と表現する姿が印象的だった。

そんな“兄”としての優しさは、イベント中にもにじみ出ていた。

舞台挨拶では、映画初出演となる最年少キャスト・吉田剛明が緊張で言葉に詰まる場面もあったが、鈴木はすぐさま「ゆっくりしゃべっていこう!」とフォロー。そっと背中を押すようなやり取りに、場内は和やかな空気に包まれた。

撮影現場でも、その面倒見の良さは健在だったようだ。共演した櫻井海音とともにムードメーカーを担っていたという鈴木は、吉田を温泉に誘うなど、年下キャストへの気配りを欠かさなかったという。吉田も「そこからどんどん心が開いていきました」と感謝の気持ちを語っていた。

また、イベントでは同作のタイトルにちなみ、“いま探しているもの”というテーマのトークも展開され、鈴木は「“良い漢”とは何か」と答える。

「見つからないとは思うんですけど、探して生きていきたい! かっこいい男は顔だけじゃない、雰囲気を出せる男になっていきたい」と、熱い一面をのぞかせる。

その姿に、安斉星来が「もう足りてるんじゃない?」と笑顔を向け、客席からも拍手が起こったが、鈴木は「いやいや! そういうの求めてないから!」と照れながらも真剣な表情を崩さなかった。

続けて「福ちゃんほど優しい人みたことないよ」と言われるも、「優しいだけじゃダメとかあるから!」と返す場面もあり、年齢以上に落ち着いた“芯の強さ”をのぞかせていた。

この舞台挨拶では、俳優として、そして1人の男として成長したいと強く願う鈴木の確かな意思と、揺るがない人柄を垣間見ることができた。