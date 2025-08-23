バンダイは、「CONVERGE KAMEN RIDER 30(10個入)」(6,490円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。

2025年12月発送予定「CONVERGE KAMEN RIDER 30(10個入)」(6,490円)

「CONVERGE KAMEN RIDER」に、新シリーズ『仮面ライダーゼッツ』より「仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」、「仮面ライダーゼッツ テクノロムストリーム」、「仮面ライダーゼッツ エスプリムリカバリー」、「仮面ライダーゼッツ パラダイムワンダー」の全4フォームが一挙登場！

さらに『仮面ライダーガヴ』から、「仮面ライダーガヴ マスターモード」および「仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム」、「仮面ライダーヴラム プリンカスタム」も収録され、パワーアップした姿をコレクションしたくなるラインナップとなっている。

【ラインナップ】

1. 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト

2. 仮面ライダーゼッツ テクノロムストリーム

3. 仮面ライダーゼッツ エスプリムリカバリー

4. 仮面ライダーゼッツ パラダイムワンダー

5. 仮面ライダーガヴ マスターモード

6. 仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム

7. 仮面ライダーヴラム プリンカスタム

※セット販売のみ。

※1セットで全種揃うが、一部は重複する。

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映