バンダイスピリッツは、『仮面ライダー THE NEXT』より「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー2号／一文字隼人(仮面ライダーTHE NEXT)」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年8月22日 16時より予約受付開始、2026年2月発送予定。

「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー2号／一文字隼人(仮面ライダーTHE NEXT)」は、『仮面ライダー THE NEXT』より、「仮面ライダー1号／本郷猛」と共に秘密結社「ショッカー」と立ち向かった「仮面ライダー2号／一文字隼人」を骨格推定造形や魂のデジタル彩色など最新技術を用いて、真骨彫製法で立体化したアイテム。

劇中をイメージし、「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー1号／本郷猛(仮面ライダーTHE NEXT)」(別売り)との身長差や、プロポーションの違いを表現。肩、腹部、大腿部、臀部などマッシブな体型を新たに造形し、上下ワンピースの特殊強化服の質感や全身のシワもリアルに追求。

マスクの複眼であるCアイには、クリアパーツを使用。秘密結社「ショッカー」との戦いで生まれた頭部マスクのひび割れなどの傷跡を、デジタルプリントを用いて徹底再現。マスクのクラッシャーに見られる錆汚れや、強化服の背中・グローブの甲に刻印された「ショッカー」のエンブレムを削り取られた跡まで細かに表現している。

「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー1号／本郷猛(仮面ライダーTHE NEXT)」(別売り)同様、肩が胴体側に回り込む構造の可動によって、「仮面ライダー2号」の特徴的なポーズを自然に取らせることが可能。襟・腹部・ベルト周辺には軟質パーツを採用。バイクへの搭乗を前提に設計し、腹部がベルトの下に潜り込むことによって広い可動範囲を確保。劇中の印象的な戦闘シーンの再現や幅広いアクションを実現。 マフラーにはワイヤー入りの布製パーツを使用し、くすんだ赤色も再現。激しいアクションの瞬間や、風を受けてなびく様など、多種多様なシーンを表情豊かに演出可能している。

また、マスクオフ状態を再現できる交換用頭部パーツが付属。『仮面ライダー THE NEXT』にて「一文字隼人」を演じた高野八誠氏のスキャンを行い、顔の骨格から造形再現。当時の資料と合わせて、劇場公開時(2007年)の「一文字隼人」を作り出している。

「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー1号／本郷猛(仮面ライダーTHE NEXT)」(別売り)と組み合わせることで、様々な劇中のシーンを再現可能だ。

主な商品内容は、本体、交換用手首パーツ左右各3種、交換用頭部パーツ、予備アンテナパーツ。

(C)2007 石森プロ・東映