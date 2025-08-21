バンダイスピリッツは、『仮面ライダー THE NEXT』より「S.H.Figuarts サイクロン2号(仮面ライダーTHE NEXT)」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年8月22日 16時より予約受付開始、2026年2月発送予定。

「S.H.Figuarts サイクロン2号(仮面ライダーTHE NEXT)」は、『仮面ライダー THE NEXT』より、「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー2号／一文字隼人(仮面ライダーTHE NEXT)」(別売り)に合わせて「サイクロン2号」を再現したアイテム。

立花レーシングの「立花藤兵衛」によってカスタマイズされ、「仮面ライダー2号／一文字隼人」へと譲渡された高性能マシン「サイクロン2号」を、S.H.Figuartsブランドで初立体化。

特徴的な流線形のフォルムを持つフロントカウルは、正面と側面それぞれのアングルから見た際のイメージを尊重し、バランスに注力をして造形。ボリュームのあるカウルやマフラーなどで構成され、大型ロードスポーツバイクがベースの車体を「S.H.Figuarts サイクロン1号(仮面ライダーTHE NEXT)」(別売り)より、大きく上回るサイズで忠実に再現。

スクリーンやヘッドライトにはクリアパーツを使用。車体の印象的なメタリックレッドは塗装で再現し、マフラーやエンジン、ホイールなど、各部に金属感のある彩色も施し質感を追求。

ハンドルの可動、サイドスタンド・センタースタンドの展開、後輪のサスペンション伸縮ギミックを搭載。専用の手首パーツはハンドルを握った形状と、人差し指と中指をレバーにかけた形状の2種が付属。

「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー2号／一文字隼人(仮面ライダーTHE NEXT)」(別売り)の肩関節と腹部の可動により、深く腰を曲げ前傾したライディングポジションを実現。劇中の疾走シーンや、ハイスピードなアクションシーンが蘇る。

別売りのS.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーTHE NEXTシリーズと組み合わせることで、『仮面ライダー THE NEXT』におけるダブルライダーとマシンが揃い踏み。

さらに、ボーナスパーツとして「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー2号／一文字隼人(仮面ライダーTHE NEXT)」(別売り)に対応する手持ち用マスクが付属。マスクを小脇に抱えて佇む姿や、去り際の印象的な後ろ姿なども再現可能となる。

主な商品内容は、本体・後輪用スタンド・支柱ジョイントパーツ・仮面ライダー2号／一文字隼人(仮面ライダーTHE NEXT)用 交換用手首パーツ左右各2種、ボーナスパーツとして仮面ライダー2号／一文字隼人(仮面ライダーTHE NEXT)用手持ち用マスク。

(C)2007 石森プロ・東映